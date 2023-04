Terra e Musica 2023: festa del Primo Maggio contadino

A grande richiesta, ritorna Terra e Musica 2023, la Festa del Primo Maggio Contadino giornata di solidarietà per il lavoro dei contadini, dalle ore 9 alle 18, sui grandi prati dell’Ippodromo Capannelle, riaperti per questa grande occasione a tutta la città.

L'entrata è gratuita scaricando il biglietto omaggio su www.mercatocontadino.org. All'Ippodromo Capannelle troverete:

Live Music e performing arts

Street Food,

Oltre 60 aziende agricole (kmO) del territorio,

Artigianato creativo e del benessere, Area olistica

Pic Nic sull’erba

Pony Village

Birre Artigianali!

"Porta il telo per il pic nic al resto pensiamo noi" è l’invito per questa occasione speciale in cui i contadini, diventando chef per un giorno, preparano street food di qualità: show cooking di Umberto con gli gnocchi dell'Antica Macina, carciofi alla matticella, fritti e sfizi, delizie alla piastra, fave e pecorino, piatti veg e vegetariani, mozzarelle appena fatte, carbonara, e tanto altro cibo di fattoria, assieme alle migliori birre artigianali selezionate da Fustock Birreria.

Terra e Musica, attività per bambini:

ore 11,00 L’ORTO DA ASPORTO laboratorio dai 4 anni in su! Chi non ha mai desiderato avere un piccolo orto, anche solo sul proprio balcone? Tutti pronti con paletta e terriccio, per piantare i semi della frutta e della verdura che preferite! Venite a scoprire insieme agli scienziati della NATURA G.ECO quali sono gli ortaggi di stagione e scegliete quelli che preferite per coltivarli direttamente, grazie alla realizzazione di un piccolo orto “take-away” da riportare a casa! (offerta libera).

dalle ore 12,00 alle 15,00 Strepitose attività del "LUDOBUS Legno Mania" progetto di intrattenimento ludico con giochi in legno artigianali: grandi e piccini potranno divertirsi insieme partecipando a varie attività, dal mini-calcio al mini-hockey, dal mini-biliardo al bowling. (offerta libera)

Pony Village, percorsi ludico didattici, con il battesimo della sella dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 grazie a istruttori qualificati.

Grazie all' ORTO BOTANICO dell’UNIVERSITA’ TOR VERGATA di ROMA e a ST’ORTO PRENESTINO verranno allestiti dei tavoli per lo scambio dei semi per affermare e difendere la libertà di conservare, utilizzare e scambiare le sementi: un semplice gesto locale per essere parte della campagna globale finalizzata alla sensibilizzazione di cittadini e istituzioni intorno ai temi della salvaguardia della biodiversità e della sicurezza alimentare.

Sovranità musicale e alimentare. Produzione propria a km0 di musicisti e produttori agricoli indipendenti.

E poi, come in ogni festa del primo maggio che si rispetti, “Musica indipendende a Km0". Dalle ore 11,00 alle 13,00 musica dal vivo con:

VITTO, musicista romana, la cantautrice della “porta accanto", melodie catchy e testi che raccontano frammenti di vita quotidiana sono gli ingredienti che caratterizzano i suoi brani.

INNOCENTE, eclettico cantautore salentino dai testi raffinati e dalle sorprendenti doti vocali.

MARCO PANETTA cantautore romano, spazia dal jazz allo swing al rock, maturità compositiva con testi molto curati, piccole storie contestualizzate nello sviluppo di vicende personali.

REBECCA cantatrice romana, ha un progetto musicale che è indubbiamente originale con “suoni passati, sfiorati, delicati e potenti, come la natura”.

Grazie al direttore artistico Fabrizio Brocchieri con Liberi di suonare, in collaborazione con Mei, il Meeting delle Etichette indipendenti, il più importante incubatore della nuova scena musicale italiana indipendente.

Una nuova alleanza tra la musica indipendente ed i lavoratori e produttori agricoli indipendenti dell’agricoltura contadina.

Ore 13,30 Partecipazione straordinaria della cantautrice ARIA FALCO con la canzone "Figlia selvaggia" dedicata alla Madre Terra e performance Jam session con il flautista e "mecenate" Francesco Saverio Taito e company.

Dalle ore 14,00 al tramonto TERRENI InVERSI a cura di BENEDETTA BADARACCO, attrice e poetessa - progetto etico e poetico che intende valorizzare e stimolare visioni e creazioni artistiche dal sapore genuino e terreno, circumnavigazione poetica e musicale con il suo inchiostro, accompagnata dalle note di Antonio Niro alla chitarra.

Un omaggio alla Poesia, a linguaggi eterei che aprono nuove frontiere e forme di espressione. Un palco agricolo in cui nuove generazioni di artisti, autori e cantautori si confrontano e sperimentano l’ARTE A KM0 attraverso testi e versi artigianali, esplorando terreni e pensieri inediti.

Ore 16,00 Elisabeth Cutler, da Boston con passione, una testimonianza preziosa a sostegno del cibo locale e all’agricoltura “Un pop acustico intelligente e molto curato, ispirazione dal folk, dal jazz e dal rock … Un suono maturo e profondo grazie ad arrangiamenti eccezionali, melodie meravigliose e potenti”

A seguire grandi ospiti d’onore dell’evento: i promotori e artefici del collettivo poetico “Spoken - Poesia e Rivoluzione” di Roma. Un susseguirsi di versi, monologhi e poesie degli autori Valerio Piga, Vincenzo Smargiasso e Diego Galuppi.

#nonsolopoesia Un palco aperto che seminerà non solo poesia ma anche canzoni: giovani cantautori e cantautrici daranno libero sfogo alla loro creatività, intervallando testi e musiche dai ritmi variegati e inconsueti.

Si percorreranno terreni inesplorati, assaporando testi e pretesti lontani, quelli dell’Argentina grazie a Grisel Maver Militello, artista poliedrica che guiderà la fase della “Poesia dell’America Latina” traducendo testi nella sua lingua madre. Non mancherà occasione peressere condotti nelle più disparate forme di Arte: danza poetica, in cui le parole guideranno movimenti e gesti, realizzando performance primordiali e catartiche. La fase finale del progetto sarà l’occasione per concedere a chi lo desideri l’occasione di esibirsi, previa prenotazione al contatto telefonico 3274020718.

Benessere e operatori olistici

Molti operatori olistici a disposizione per consulenze e trattamenti da poter effettuare durante la giornata: shiatsu, cristalloterapia, ayurvedici, riflessologia plantare, astrologia antica, reiki, diapason, pranoterapia, tarologia, costellazioni, letture registri akashici, rune, counselling e coaching. Anche le operatrici de La Terra di Arcadia, centro studi e percorsi benessere a disposizione di tutti gli interessati.

Ore 10,15 LEZIONE DI HATHA YOGA all’aperto con Eleonora Belardi, antica dottrina indiana incentrata sull’armonia fisica e spirituale. Info e prenotazioni 3281630660

ore 11,30 LEZIONE DI YOGA SCIAMANICO all'aperto, open-air con Gloria Pistolesi. E’ uno yoga integrale, movimento libero per una mente libera, per uno spirito libero.

Info e prenotazioni: 3923333626

E TU CHE ACQUA BEVI? Seminario informativo sull'acqua del futuro, l'acqua alcalina ionizzata con idrogeno molecolare - grazie alla tecnologia giapponese. Dimostrazione pratica di comparazione con altre tipologie di acqua. Grazie a LUCA MARIA CASELLA (partecipazione gratuita)

Sono moltissime le organizzazioni e le associazioni del territorio che, assieme ai musicisti indipendenti, sostengono questo progetto di solidarietà nei confronti degli agricoltori eroici che garantiscono la filiera del cibo: Orto Botanico Università di Tor Vergata, Libera, Medici senza Frontiere, Legambiente, Emergency, Seed Freedom, Navdanya International, Terre des Hommes, Food ReLOVution, St’Orto Prenestino, Copral, Cerealia Festival dei Cereali, Italia Nostra, Osservatorio Farmers Markets, Parco Romano Biodistretto, Rete Mercati Contadini Roma e Castelli Romani. Uniti per difendere la centralità della tematica “CIBO” quale presidio fondamentale per i diritti di cittadinanza, la tutela dell’ambiente e la promozione dell’economia locale.

“TUTTO CIO’ CHE MANGI HA UNA CONSEGUENZA” è il messaggio del film indipendente di THOMAS TORELLI, Food ReLOVution il cui titolo abbiamo adottato come slogan. Un appello alla presa di coscienza e alla consapevolezza, un invito ad aderire alla filosofia del Mercato Contadino.

Programma Terra e Musica, Primo maggio contadino 2023

Pic nic sull’erba

Ore 9,00 – 18,00 Mercato contadino, artigianato e area olistica benessere.

ore 11 Laboratorio bambini Orto d'Asporto grazie a Natura di G.eco

Ore 11,00 -13,00 e 14,00-17,00 Pony Village percorsi ludico didattici.

ore 12 -15 Ludobus legno giocando.

Ore 11,00 – 18,00 Musica Live Band, musicisti, Terreni InVersi progetto etico e poetico, omaggio alla poesia, a linguaggi eterei

Info messaggi whatsapp 3898830642