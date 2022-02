"Terapia di Gruppo", la stand up comedy di Chiara Becchimanzi

Toccherà l’intera penisola, con tappe allo Zelig di Milano, al Teatro de’ Servi di Roma (11-13 marzo 2022) - ma anche a Torino, Bari, Cosenza fino alla Sicilia - il nuovo tour della pluripremiata stand up comedian, attrice, attivista e autrice Chiara Becchimanzi, con il suo Terapia di Gruppo.

Vent’anni di carriera sul palco, coniugando tutte le anime dello spettacolo dal vivo a 360 gradi, facendo incontrare il teatro di prosa e colto con il teatro urbano, arrivando all’ironia dello stand up comedy senza dimenticare l’impegno sociale e la missione di sensibilizzazione nel toccare tematiche mai banali, sempre con intelligenza e attenzione.

Da questo percorso, artistico e umano, nasce Terapia di Gruppo uno spettacolo che, con particolare attualità, porta in scena l’umanità e gli spettatori stessi, ognuno con il proprio “fardello” psicologico. Un flusso di coscienza che esplora le idiosincrasie e gli stereotipi a cui purtroppo siamo fin troppo avvezzi, fra ironia al femminile e stand up comedy, ma anche attivismo e impegno sociale.

Lo spettacolo mescola sapientemente i numerosi talenti e le professionalità di Chiara, in un gioco con il pubblico che – mimando la classica terapia di gruppo – si affida alla regola del tutto è possibile. Gli spettatori sono infatti sempre coinvolti in prima persona, determinando la direzione che prenderà il discorso.

Sarà così più semplice ridere della nostra salute psicologica, un tema carissimo all’artista, proprio in un momento in cui il benessere psicologico è al centro del dibattito pubblico, fra strascichi della pandemia e bonus psicologo. Così, mentre i più ottimisti intravedono la fine di questa crisi, Chiara Becchimanzi ha trovato un modo per ridere insieme con intelligenza e sarcasmo sulla psicologia umana, attraverso uno spettacolo che improvvisa, gioca con il pubblico e con i luoghi comuni offrendo ogni volta uno spaccato umano profondo.

Terapia di Gruppo, le date

17 febbraio POMOPERO Breganze (VI)

18 febbraio GARAGE SOUND Bari

11-13 marzo TEATRO DEI SERVI Roma

15 marzo TRENTASEI Aprilia

23 marzo: MOOD, Cosenza

24 marzo: ZO, Catania

25 marzo. MUG, Comiso (RG)

26 marzo: ECLETTICA, Caltanissetta

27 marzo: SONICA, Siracusa

3 aprile: ZELIG (Milano)

5 aprile: OFF TOPIC (Torino)

Chiara Becchimanzi sarà poi protagonista di altri tre show: il 28 febbraio, al Teatro Masini di Faenza, si esibirà con estratti di Principesse e Sfumature; l’8 marzo, presso la Sala Peppino Impastato di San Giuliano Milanese, si esibirà in occasione della Festa delle Donne; il 9 marzo, al Ghe Pensi Mi di Milano, sarà protagonista di una serata a tre, il 20 marzo al Teatro Tor Bella Monaca di Roma con il suo riadattamento Le Intellettuali di Piazza Vittorio, con la regia di Augusto Fornari, tratto da Le Intellettuali di Moliere.