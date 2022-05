Tennis & Friends: la prevenzione protagonista al Foro Italico

Un match 'legend’ in stile anni '60 in omaggio a Nicola Pietrangeli, screening e?check up?gratuiti?oltre a uno 'speaking corner' per incontrare i medici, tanti personaggi dello sport, della solidarietà e dello spettacolo, “ambassador” dell'evento.

La prevenzione torna protagonista al Foro Italico di Roma, sabato 14 maggio, con una Special Edition di Tennis & Friends–Salute e Sport, la manifestazione nata oltre dieci anni fa dall’intuizione del professor Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina Preventiva e docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

"Essere presenti a una manifestazione come Tennis & Friends, nella quale la salute e il benessere delle persone sono al centro di tutto, è un segnale importante: ancora una volta, il mondo dello sport si incontra con quello della prevenzione. Durante i nostri eventi i visitatori, in un clima divertente e rilassato, possono sottoporsi gratuitamente a viste e screening mirati. La prevenzione e la sua diagnosi precoce, sono un diritto per tutta la popolazione”, afferma il professor Giorgio Meneschincheri.

Il programma di Tennis & Friends

Dalle 10 alle 18 di sabato, nell’area adiacente i campi 7 e 8 del Foro Italico, i visitatori potranno effettuare screening e visite gratuite, nell'ambito dei percorsi sanitari organizzati in collaborazione con l’Istituto di Medicina dello Sport di Sport e Salute S.p.A. Medici specialisti volontari effettueranno check-up cardiovascolari e nutrizionali. Anche in questa edizione la manifestazione vedrà protagonisti, numerosi personaggi dello sport, della solidarietà e dello spettacolo. Per lo sport scende in campo il campione italiano, Lorenzo Musetti, che a soli 20 anni, vanta come best ranking la 51^ p.

Tennis & Friends estende la sua solidarietà, supportando la campagna di raccolta fondi della Croce Rossa Italiana per l’emergenza Ucraina; interverrà il Direttore delle operazioni, emergenze e soccorsi della Croce Rossa Italiana, Ignazio Schintu, che racconterà la sua esperienza in prima linea: “Ad oggi siamo attestati sulla partenza di due convogli a settimana per l’invio di aiuti umanitari con oltre 1000 tonnellate di beni già consegnati", spiega Schintu, parlando del lavoro incessante che la Croce Rossa Italiana sta conducendo sin dalle prime fasi del conflitto".??

“Tennis & Friends è un appuntamento irrinunciabile. È un evento che promuove la cultura alla prevenzione, pilastro del sistema sanitario e che, oggi più che mai, deve essere al centro dell’attenzione di tutti noi. Dopo le difficoltà legate alla pandemia, è necessario rilanciare con forza le attività di screening e una manifestazione come questa che permette ai cittadini di accedere gratuitamente alle visite di controllo diventa ancora più importante, perché promuove allo stesso tempo, grazie alle tante iniziative correlate, una larga campagna di sensibilizzazione diretta ai cittadini di tutti le età. Credo infine che adottare corretti stili di vita, in una magica sinergia tra sport e salute, sia la migliore precauzione per ogni tipo di patologia. Facciamo attenzione, dunque, e soprattutto facciamo sempre i controlli consigliati", ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Sempre solida è la partnership con la FIT - Federazione Italiana Tennis, il cui presidente, Angelo Binaghi, interverrà per un saluto. Nutrita anche la rappresentanza istituzionale: alla Special Edition interverranno, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il sottosegretario allo Sport e Politiche Giovanili, Valentina Vezzali, l’assessore capitolino allo Sport, Turismo, Eventi e Moda, Alessandro Onorato, il presidente di Sport e Salute S.p.A, Vito Cozzoli, il presidente del CONI, Giovanni Malagò e il presidente onorario della manifestazione e ambasciatore nel mondo del tennis, Nicola Pietrangeli.

“Tennis & Friends è un’iniziativa che ci sta particolarmente a cuore e che sosteniamo da sempre con passione ed entusiasmo, ospitandola nell’ambito degli Internazionali BNL d’Italia. Siamo perfettamente consapevoli di quanto sia importante promuovere il concetto che la prevenzione e la pratica sportiva siano fondamentali per la salute dei cittadini. L’attività sportiva contribuisce ad assumere un corretto stile di vita, sia nella fase di formazione che in età adulta e gioca un ruolo significativo anche in termini di prevenzione. Grazie al suo format originale e alla partecipazione di tante stelle dello sport e dello spettacolo, Tennis & Friends rappresenta una manifestazione ideale per veicolare un messaggio importante per ognuno di noi”, ha dichiarato il Presidente della FIT – Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi.

“Siamo felici di ospitare al Foro Italico, durante gli Internazionali BNL d’Italia, la straordinaria campagna per la prevenzione sanitaria 'Tennis & Friends' che da diversi anni ottiene ottimi risultati, sensibilizzando la popolazione ad adottare corretti stili di vita attraverso la promozione dello sport nel senso del benessere, della salute, della prevenzione e di una vita più sana", ha infine affermato il presidente di Sport e Salute S.p.A, Vito Cozzoli, sottolineando che "lo sport è salute".

Tennis & Friends proseguirà il suo impegno a Torino, dal 16 al 18 settembre, dove sarà presente in veste di Official Charity delle Nitto ATP Finals e a Roma, dal 7 al 9 ottobre, per la 12esima edizione della manifestazione.

Tra gli altri, oltre il campione Lorenzo Musetti, sono stati invitati a 'scendere in campo' Veronica Maya, madrina dell’evento, Francesco Totti,Max Biaggi, Filippo Bisciglia, Paolo Bonolis, Matilde Brandi, Paolo Calabresi, Vincent Candela, Cristina Chiabotto, Roberto Ciufoli, Gigi D’Alessio, Eleonora Daniele, Maria De Filippi, Dolcenera, Anna Falchi, Beppe Fiorello, Tatiana Garbin, Jimmy Ghione, Max Giusti, Edoardo Leo, Alberto Matano, Diego Nargiso, Paola Perego, Andrea Perroni, Carolina Rey, Marzia Roncacci, Monica Setta, Marco Tardelli, Paola Turci, Mara Venier, Bruno Vespa, Filippo Volandri e Adriana Volpe.

Tennis & Friends ringrazia tutti i suoi partner, in particolare: Internazionali BNL d’Italia, Sport e Salute S.p.A., Croce Rossa Italiana, Fondazione Ania, Joule Eni, Valmora, Head, Robe di Kappa, Vim, Famiglia Cottarella per sostenere la salute e la prevenzione al nostro fianco.