Dal 13/10/2023 al 15/10/2023

Da venerdì 13 a domenica 15 ottobre torna Tennis & Friends al Foro Italico. L'evento straordinario promuove la cultura della prevenzione sanitaria, sensibilizza la popolazione sull’importanza di uno stile di vita sano e offre l’opportunità di prendersi cura della propria salute in un ambiente accogliente e stimolante. Sraà una tra giorni con una varietà di attività, visite mediche gratuite e la partecipazione di celebrità, atleti di spicco e personalità del mondo della cultura e dello sport.

L'ingresso al Foro Italico per l'evento Tennis & Friends è gratuito. Presso il Welcome Point sarà possibile prenotare le visite specialistiche per il Villaggio della Salute, mentre al Villaggio dello Sport si potrà vivere una giornata di divertimento e apprendimento.

Gli studenti saranno coinvolti in attività ludiche ed educative incentrate sulla salute, lo sport e le tematiche sociali. Sarà una giornata completa di visite mediche gratuite in diverse discipline. È un’opportunità unica per prenderti cura della tua salute e ricevere consulenze specialistiche senza alcun costo.

L’ultima giornata di Tennis & Friends sarà dedicata alla celebrazione della salute, della solidarietà e della prevenzione. Sarà un momento di ringraziamento e di rafforzamento del messaggio sull’importanza della prevenzione sanitaria.

Anche quest'anno le madrine della manifestazione saranno Veronica Maya e Myriam Fecchi. Tutte le informazioni sull'evento sono disponibili sul sito www.tennisandfriends.it