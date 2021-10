VIDEO | I 10 anni di Tennis and friends: 70mila visitatori e tanti vip al Foro Italico

Un’undicesima edizione di Tennis & Friends che festeggia dieci anni di attività all’insegna di prevenzione di salute e sport. 70mila gli ingressi registrati e oltre 17mila prestazioni sanitarie gratuite tra visite specialistiche e screening. L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo, a sostegno del progetto nato 10 anni fa dall’intuizione del suo fondatore Giorgio Meneschincheri medico specialista in medicina preventiva, docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Tra questi Veronica Maya, madrina dell’evento, Maria Grazia Cucinotta, Eleonora Daniele, Simona Ventura, Valeria Marini, Paola Perego, Max Giusti, Vincent Candela, Anna Falchi, Sebastiano Somma. Oltre ovviamente agli ambassador dell’evento Paolo Bonolis, Dolcenera, Jimmy Ghione e Neri Marcorè. In visita anche il presidente della Regione Nicola Zingaretti e i candidati sindaci Enrico Michetti e Roberto Gualtieri.

Presenti 700 medici volontari, 80 postazioni sanitarie e 30 aree specialistiche per controlli mirati.