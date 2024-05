Dopo i successi delle scorse edizioni torna, anche a Rock in Roma 2024, Teenage Dream all'Ippodromo di Capannelle. Appuntamento il 22 giugno prossimo alle 20.

Teenage Dream a Rock in Roma 2024

Un super party all’insegna della nostalgia, un vero e proprio salto nel passato per una festa indimenticabile, con un unico scopo: tornare anche solo per una sera nei favolosi ‘2000 e per sognare ad occhi aperti. Dj set e karaoke per cantare canzoni iconiche, “grandi classici” da cantare a squarciagola, immaginando di essere catapultati nel mondo di 23 anni fa.

Erano gli anni frenetici dei grandi cambiamenti, a cavallo tra il secondo e terzo millennio; tempo di importanti innovazioni tecnologiche, rivoluzioni sociali e culturali. Nel panorama musicale sono diventati protagonisti molti artisti che hanno aperto nuovi orizzonti, un pot-pourri di sperimentazioni sonore originali e di successo; da Britney Spears a Shakira, da Eminem ai Red Hot Chili Peppers, da Beyoncè a Rihanna, Avril Lavigne e così via.

22 GIUGNO 2024 | ROCK IN ROMA – IPPODROMO DELLE CAPANNELLE

Apertura porte: h 19:00

Inizio concerti: h 20:00

Prezzo biglietti

Posto Unico Intero EARLY BIRD: € 20,00 + d.p