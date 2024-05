Tedua a Rock in Roma 2024

A calcare il palco di Rock in Roma sarà l’artista rivelazione del 2023, ancora ai vertici delle classifiche discografiche: Tedua si esibirà all’Ippodromo delle Capannelle con i suoi successi, attraverso i gironi percorsi ne La Divina Commedia e di tutta la sua carriera.

L’annuncio del live a Rock in Roma arriva dopo la pubblicazione del nuovo singolo “Parole Vuote (La Solitudine)” feat. Capo Plaza, che nelle prime 24 ore di uscita ha conquistato la vetta della Top 50 di Spotify Italia e della Top 100 Italia di Apple Music. Questo immediato traguardo è la conferma definitiva di quanto il singolo fosse atteso dal pubblico entusiasta, che ha richiesto a gran voce la pubblicazione del singolo dopo lo spoiler pubblicato da Tedua sui suoi social e utilizzato immediatamente su TikTok dagli utenti. Il brano è prodotto da Shune, e nella prima nuova uscita discografica dopo l’inarrestabile successo de La Divina Commedia, uno degli album rivelazione del 2023, Tedua è affiancato dall’amico e collega Capo Plaza con cui ha collaborato in passato, artista multiplatino tra i più importanti della scena urban italiana e internazionale.

Tedua ha portato nel mondo dei live urban una connotazione internazionale sapendo unire solida preparazione di performance e un approccio artistico multidisciplinare. Tra pochi giorni arrivano anche le ultime date de “La Divina Commedia Tour”, la tournée prodotta da Live Nation, con cui Tedua, che ha già collezionato ben 12 date interamente sold out, con oltre 105 mila biglietti venduti in totale. Per Tedua è stata la prima tournée nei palazzetti, con un numero di date che si è quadruplicato rispetto a quelle annunciate inizialmente, che sono state prese d’assalto dai numerosi fan con velocità vertiginosa, ancora prima della pubblicazione dell’album “La Divina Commedia” (triplo platino).