"Tecnicismi & Baldoria" a Centrale Preneste Teatro

DYOU two. The YOUng City, la rassegna multidisciplinare, con la direzione artistica di Tiziana Lucattini, che ospita sul palco di Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 - Roma) spettacoli dal vivo di teatro, danza, musica e nuovi linguaggi del contemporaneo, presenta "Tecnicismi & baldoria".

Sabato 1 aprile, alle 21.00, va in scena lo uno spettacolo per addetti ai lavori molto autoreferenziale di e con Enoch Marrella. “Nella società dello spettacolo siamo tutti addetti ai lavori”. Secondo il filosofo francese Guy Debord la società moderna si presenta come un’immensa accumulazione di spettacoli. Lo spettacolo è inteso come rapporto sociale tra le persone mediato dalle immagini. Il progetto vuole essere una riflessione sullo “spettacolo” come idea di mondo. La storia che fa da cornice al testo è quella di un attore fisicamente troppo distante dal suo pubblico che invece di intraprendere un rapporto a distanza mediato dalle immagini preferisce immaginarselo, il suo pubblico, in attesa che un giorno forse avvenga un incontro reale. Ma chi c’è dall’altra parte? Noi, attori e autori dello spettacolo della nostra vita, chi includiamo davvero nella nostra performance? C’è davvero bisogno di rendersi così universali e comprensibili quando ci rivolgiamo agli altri?

I biglietti hanno un costo di 10 euro. Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 20.15 previa disponibilità dei posti.