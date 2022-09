Technotown, gli appuntamenti del weekend nell’hub della scienza creativa

A Villa Torlonia, proseguono le attività proposte da Technotown, l’hub della scienza creativa dell'Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, con l'organizzazione e la cura scientifica di Zètema Progetto Cultura.

Una vera e propria fabbrica creativa in cui le ragazze e i ragazzi, a partire dall’adolescenza, e con un biglietto d’ingresso speciale pari a 1 euro, possono scoprire ed esprimere le proprie potenzialità, avvicinarsi al mondo della ricerca e dell’innovazione e vivere occasioni di incontro, confronto e cooperazione.

Supportati dai tutor della struttura, i giovani utenti possono infatti partecipare a corsi, incontri, talk e laboratori creativi.

Gli appuntamenti della settimana

Tra le proposte della settimana, i talk: Pillole elettroniche, dedicati alla musica elettronica, Ricicla pensa crea, per un uso cosciente e sostenibile della stampante 3D, Calchi e resine a Villa Torlonia e le attività legate alla fotografia come Tecniche di stampa fotografica alternativa: la cianotipia e la antotipia, Ritratto Fotografico in studio.

Prendendo parte alle factory creative si può contribuire alla creazione condivisa di materiali e contenuti. Nel fine settimana in programma le factory: Piccola Liuteria Riciclante, per realizzare strumenti musicali acustici con materiale riciclato; Officina sonica, per costruire strumenti elettroacustici; Sneak peek 3d maker, per lavorare e creare con la stampante 3d; Calchi resine e lasercutting, per realizzare oggetti in resina.

Con il biglietto d’ingresso inoltre si può accedere alla Casa del Podcast, situata al terzo piano, per scoprire il mondo dei contenuti audio digitali e imparare a creare podcast raccontando storie, idee e culture.

Si può anche visitare la mostra “Vintage Memory Tour”, curata da Gabriele Catanzaro, responsabile scientifico della struttura, ed allestita negli spazi espositivi al piano terra e al primo piano. Un viaggio dalla memoria umana a quella delle macchine, tra tecnologie vintage e creazioni autocostruite, alla scoperta del modo di osservare, rappresentare e raccontare il mondo che ci circonda. Nelle vetrine, oltre ad oggetti tecnologici vintage, ci sono riproduzioni di: strumenti di calcolo, macchine fotografiche, sonde spaziali, fossili e molto altro ancora, costruiti rigenerando oggetti come vecchie casse di vino, cassetti di antichi mobili, carta da regalo e vecchi vinili, nell’ottica di un riciclo creativo e di una economia circolare. Le vetrine sono inoltre animate, tramite codice QR, da mini podcast che introducono alle tematiche raccontante e agli oggetti esposti. Gli stessi visitatori possono contribuire alla narrazione lasciando un proprio racconto o ricordo legato a quanto esposto.

Le iniziative del weekend

Venerdì 23 settembre:

• 10.30: Calchi, Resine e Lasercutting

• 11.00: Talk: Ricicla, pensa, crea

• 12.00: Tecniche di stampa fotografica alternativa: antotipia

• 15.30: Tecniche di stampa fotografica alternativa: cianotipia

• 16.00: Sneak peek 3D maker

• 17.00: Calchi e Resine a Villa Torlonia

Sabato 24 settembre:

• 10.30: Piccola Liuteria Riciclante

• 11.30: Pillole elettroniche

• 15.30: Tecniche di stampa fotografica alternativa: cianotipia

• 17.00: Ritratto fotografico in studio

• 17.30: Officina Sonica

Domenica 25 settembre:

• 10.30: Piccola Liuteria Riciclante

• 11.30: Pillole elettroniche

• 15.30: Tecniche di stampa fotografica alternativa: cianotipia

• 17.00: Ritratto fotografico in studio

• 17.30: Officina Sonica