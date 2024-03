Technotown, le attività di marzo nell'hub della scienza creativa in Villa Torlonia

A Villa Torlonia, proseguono per tutto il mese di marzo le attività proposte da Technotown, l’hub della scienza creativa dell'Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, con l'organizzazione e la cura scientifica di Zètema Progetto Cultura.

Una vera e propria fabbrica creativa in cui le ragazze e i ragazzi, a partire dai 12 anni in su e con un biglietto d’ingresso speciale pari a 1 euro, possono scoprire ed esprimere le proprie potenzialità, avvicinarsi al mondo della ricerca e dell’innovazione e vivere occasioni di incontro, confronto e cooperazione

Supportati dai tutor della struttura, i giovani utenti possono infatti partecipare a corsi, incontri, talk, performance live e prendendo parte alle factory creative potranno contribuire alla creazione condivisa di materiali e contenuti.

Tra le factory in programma questo mese: Arti floreali per scoprire le diverse tecniche di conservazione botanica e utilizzarle per realizzare composizioni artistiche; Piccola Liuteria Riciclante per realizzare strumenti musicali acustici con materiale riciclato; Sneak peek 3d maker per lavorare e creare con la stampante 3d; Ritratto Fotografico in studio, Tecniche di stampa fotografica e Come realizzare una camera obscura, per divertirsi con attività legate alla fotografia; Natura e resine epossidiche per realizzare oggetti utilizzando calchi, materiali naturali e materiali sintetici; Fonotipie per scoprire le possibili relazioni tra fotografia e suono; Sound design experience per imparare a sonorizzare un video; Sound walk experience per comprendere l’ecologia del suono con passeggiate sonore nel parco e l’utilizzo di analizzatori di spettro e software dedicati; Podcast experience per partecipare alla realizzazione del podcast Eco logica, su ecologia e sostenibilità; L’AI nella produzione musicale per conoscere le tecnologie pionieristiche che hanno fatto la storia della musica elettronica e della computer music fino ad arrivare ai nuovi sviluppi della AI legati al suono.

Inoltre, con il biglietto d’ingresso, si può accedere anche alla Casa del Podcast, situata al primo piano dell’edificio, per scoprire il mondo dei contenuti audio digitali e partecipare a corsi e appuntamenti come i due previsti giovedì 21 marzo: in mattinata, dalle ore 10.00 alle 13.00 in programma il Corso base per Fare Podcast (in collaborazione con ASSIPOD - Associazione Italiana Podcasting) rivolto a chi vuole scoprire e imparare a creare un podcast, anche senza nessuna esperienza, mentre nel pomeriggio, dalle ore 16.00 alle 18.00 sarà il sound designer Antonio Mezzadra a condurre la Masterclass “Sound Design per i Podcast”.

Il programma

Giovedì 14 marzo

15.00 Sneak Peek 3D Maker

16.00 Arti floreali

17.00 Sound design experience

Venerdì 15 marzo

15.00 Sneak Peek 3D Maker

16.00 Natura e resine epossidiche

17.00 Podcast experience

Sabato 16 marzo

10.00 Piccola liuteria riciclante

11.00 Factory: come realizzare una camera obscura

12.00 Natura e resine epossidiche

15.00 Tecniche di stampa fotografica

16.00 Natura e resine epossidiche

17.00 Ritratto fotografico in studio

Domenica 17 marzo

11.00 Factory: come realizzare una camera obscura

12.00 Piccola liuteria riciclante

15.00 Tecniche di stampa fotografica

17.00 Ritratto fotografico in studio

Martedì 19 marzo

15.00 Sneak Peek 3D Maker

16.00 Tecniche di stampa fotografica

17.00 Natura e resine epossidiche

Mercoledì 20 marzo

16.00 A.I. nella produzione musicale

17.00 Ritratto fotografico in studio

Giovedì 21 marzo

10.00-13.00 Corso base per Fare Podcast (in collaborazione con ASSIPOD - Associazione Italiana Podcasting)

16.00-18.00 Masterclass: “Sound Design per i Podcast” con Antonio Mezzadra, sound designer

16.00 Fonotipie

17.00 Ritratto fotografico in studio

Venerdi 22 marzo

15.00 Fonotipie

17.00 Ritratto fotografico in studio

Sabato 23 marzo

10.00 Arti floreali

11.00 Natura e resine epossidiche

12.00 Sneak Peek 3D Maker

15.00 Podcast experience

16.00 Sneak Peek 3D Maker

17.00 Natura e resine epossidiche

Domenica 24 marzo

11.00 Natura e resine epossidiche

12.00 Sneak Peek 3D Maker

16.00 Sneak Peek 3D Maker

17.00 Natura e resine epossidiche

Martedi 26 marzo

15.00 Sneak Peek 3D Maker

16.00 Fonotipie

Mercoledi 27 marzo

15.00 Natura e resine epossidiche

16.00 Tecniche di stampa fotografica

17.00 Ritratto fotografico in studio

Giovedi 28 marzo

16.00 Arti floreali

17.00 Ritratto fotografico in studio

Venerdi 29 marzo

16.00 Podcast experience

17.00 Ritratto fotografico in studio

Sabato 30 marzo

11.00 Sound design experience

12.00 Soundwalk experience

16.00 Podcast experience

17.00 A.I. nella produzione musicale

Domenica 31 marzo

10.00 Tecniche di stampa fotografica

11.00 Fonotipie

15.00 Fonotipie

17.00 A.I. Nella produzione musicale