Gli aperitivi scientifici a Technotown

Da giovedì 16 giugno a Technotown, l’hub della scienza creativa dell'Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, con l'organizzazione e la cura scientifica di Zètema Progetto Cultura, inizia la serie degli aperitivi scientifici.

Si tratta di incontri informali condotti da giovani ricercatrici e ricercatori, aperti a chiunque voglia partecipare ad una piacevole chiacchierata in compagnia sull’attualità della ricerca. Saranno ospitati nel giardino interno de La Limonaia, punto di ristoro di Technotown.

E’ questa la filosofia con la quale la nuova Technotown hub della scienza creativa, vuole accogliere i suoi frequentatori.

Il primo incontro di giovedì 16 giugno si terrà alle ore 17 e sarà intitolato "Creature fantastiche e come conservarle". Sarà un pomeriggio all'insegna della Biologia della Conservazione e avrà come ospiti giovani ricercatrici e ricercatori del Macroecology and Biodiversity Conservation (MBC) research group, dell'Università Sapienza di Roma: Lisa Tedeschi, Alessandra D'Alessio, Chiara Dragonetti, Dino Biancolini, Marta Cimatti e Valeria Mendez.

Il format scelto per l’incontro è quello del quiz, ma non è necessario essere esperti in materia: a dare le risposte ci penseranno le ricercatrici e i ricercatori raccontando curiosità e simpatici aneddoti dal mondo delle scienze ambientali.

Il calendario completo sui prossimi appuntamenti e sulle iniziative in corso è disponibile online su www.technotown.it