Le sedie di Ionesco al Teatro Tor Bella Monaca

Venerdì 4 e sabato 5 alle 21 e domenica 6 alle 18 al Teatro Tor Bella Monaca, Laboratori Permanenti presenta una commedia di Ionesco tra fantasia, giochi di prestigio, musica e suggestive proiezioni.



Un palco pieno di sedie. Una coppia di anziani a sedere sotto una singola lampadina. Dicono di essere sposati da 75 anni ed ogni notte si riuniscono nella loro casa isolata su un’isola solitaria, passando il tempo raccontandosi storie. Lo spettacolo raccoglie i momenti della coppia con energia altalenante, caotica e aggraziata, rendendo l’assurdo del testo commovente e sconvolgente. Vite sospese, come un passato collettivo appeso a fili delicati, con i performer che scavano profondamente nelle emozioni presenti. Lo spettacolo è una commedia, con battute molto divertenti che permettono una nitida esplorazione di temi contemporanei. È una visione impegnativa, intima, iconoclastica, vitale ed emozionante. Il design semicircolare della scenografia evoca uno dei temi principali di Le Sedie, che il presente è circolare e ripetitivo. Il semicerchio che si vede in scena è proprio quello che rappresenta il presente, dove la coppia è costretta a circolare senza fine; mentre l’altra metà mancante è il passato inaccessibile. Il passato però c’è, esiste dentro di noi e intorno a noi, appeso in aria sopra le nostre teste, come una minaccia, una promessa, un promemoria. La produzione miscela naturalismo, momenti di fantasia, giochi di prestigio, musica e momenti di proiezione suggestive, creando un fragile e vivace mondo di sogni, ricordi, speranze e paure. Il testo di Ionesco viene traslato in modo innovativo e inaspettato, anche per un pubblico che forse non l’avrebbe mai visto.



venerdì 4 e sabato 5 giugno ore 21

domenica 6 giugno ore 18



di Eugène Ionesco

traduzione italiana Gian Renzo Morteo

con Caterina Casini, Fabio Mangolini

scenografia Maria Inferrera

scenotecnica Piero Ercolani

regia Giles Smith

Produzione Laboratori Permanenti



BIGLIETTI

intero 12,00 Euro

ridotto 10,00 Euro

giovani 8,00 Euro

invalidità 7,00 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 10 ingressi 78 Euro



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it



Accesso consentito con mascherina. Nel rispetto delle prescrizioni È PREFERIBILE PRENOTARE E RITIRARE I BIGLIETTI CON ANTICIPO per evitare assembramenti. Informiamo, inoltre, che non è possibile sostare nel foyer e che i distributori automatici non saranno in funzione

