Mezza sala, uno spaccato di vita teatrale al Teatro Tor Bella Monaca

Da giovedì 27 a sabato 29 gennaio ore 21 al Teatro Tor Bella Monaca in scena MEZZA SALA – IL BUIO DIETRO LE QUINTE scritto e interpretato da Valerio Castriziani, Melania Maria Codella, e Tommaso D’Alia e con la regia di Silvia Parasiliti Collazzo.



La mezza sala è stata chiamata, il palco è in penombra e in attesa. Sta per andare in scena “Romeo e Giulietta”, ma cosa succederebbe se lo spettacolo, proprio come i due amanti di Verona, fosse nato sotto una cattiva stella? Imprevisti, disguidi e misteriose sparizioni complicheranno lo svolgimento della messa in scena. Con uno sguardo a metà tra quinta e palcoscenico, realtà e artificio. Quanto sarà difficile per loro scindere la vita professionale da quella privata? Quanto sarà difficile inseguire il sogno di un amore apparentemente impossibile? Una commedia brillante, dai toni a tratti grotteschi, che parla dell’equilibrio precario tra desiderio e amicizia, successo e fallimento, tra le luci della ribalta e il buio dietro le quinte.



Una produzione di Morfeo Company in collaborazione con la compagnia Controtempo Theatre.