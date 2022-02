"Le intellettuali di piazza Vittorio" al Teatro Tor Bella Monaca

Da un’idea di Augusto Fornari, con la drammaturgia Chiara Becchimanzi, domenica 20 marzo alle ore 17,30 in scena al Teatro Tor Bella Monaca "Le intellettuali di piazza Vittorio", una commedia dal ritmo incalzante e dalle trovate esilaranti, che propone un continuo scambio emotivo tra generazioni, culture e sessi.



Un liberissimo adattamento, nel quale “Le intellettuali” di Molière diventano una famiglia italo-iraniana trasferitasi in Italia dopo il 1979. Una commedia dal ritmo incalzante e dalle trovate esilaranti, che propone un continuo scambio emotivo tra generazioni, culture e sessi. L’adattamento apre lo sguardo a un possibile mondo, fatto d’arte e filosofia ma anche di indissolubili legami di sangue; un contenitore di culture apparentemente antitetiche come quella islamica e quella occidentale, che però potrebbero rivelarsi ugualmente portatrici di (palesi o velate che siano) discriminazioni di sesso, religione, classe o provenienza. Chi è libero/a davvero? Chi veramente aperto/a al mondo? Dal foyer al palcoscenico, l’intero teatro prenderà l’aspetto di un “salotto delle arti”: uno spazio destinato alla libera espressione e condivisione d’ogni forma artistica, grazie al quale il pubblico si troverà immerso nel simposio Bahman, fra performance, installazioni originali… e apparizioni straordinarie, che di certo non lo lasceranno indifferente.