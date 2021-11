La commedia "Come tutte le ragazze libere" al Teatro Tor Bella Monaca

Martedì 30 novembre ore 21 al Teatro Tor Bella Monaca va in scena "Come Tutte le ragazze libere". Un tentativo di libertà in una piccola città.

Di Tanja Sljivar

Regia di Paola Rota

Un progetto di Paola Rota, Tanja Sljivar, Simonetta Solder

Con Silvia Gallerano, Liliana Massari, Irene Petris, Simonetta Solder, Sara Mafodda, Martina Massaro, Sylvia Milton

Traduzione di Manuela Orazi

Sette ragazze di tredici anni, sette scene e sette monologhi fanno da cornice tematica a un dramma in cui l’unica costante è l’inaffidabilità delle giovani quando si tratta di ricordi e dichiarazioni. COME TUTTE LE RAGAZZE LIBERE è una commedia sulla necessità di andarsene via per poter realizzare pienamente la propria sessualità, per essere in grado di prendere decisioni sul proprio corpo e sulla propria vita. C’è la cultura pop americana, Skype, Instagram. Ci sono le nonne, la teoria critica e l’ambiente patriarcale di una piccola città. Attraverso i loro mezzi, le sette ragazze vogliono raccontarci tutto, tranne come sono rimaste effettivamente incinte durante una gita scolastica. Il mistero aleggia denso su quest’opera teatrale che, con la sua necessità di sfidare le regole preconfezionate dalla società, prova a riscrivere i concetti di famiglia e di patriarcato, rendendo artefici di questa piccola rivoluzione culturale un gruppo di teenager.

Biglietti

intero 12,00 Euro

ridotto 10,00 Euro

giovani 8,00 Euro

Informazioni: 06/2010579 (dalle 10:30 alle 19:30) promozione@teatrotorbellamonaca.it