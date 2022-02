"Civico 33", le donne si raccontano in chiave tragicomica al Teatro Tor Bella Monaca

Monolocale Produzioni in collaborazione con Il Torchio presenta da martedì 22 a sabato 26 marzo alle ore 21 al Teatro Tor Bella Monaca CIVICO 33 tratto dall’omonimo libro di Emanuela Panatta, Editrice Il Torchio 2016, con Emanuela Panatta e Alessandra Fallucchi.



Tutto avviene al CIVICO 33, un palazzo nel quale si incrociano le vicende di diversi personaggi femminili accattivanti e variopinti. L'arrabbiata, l'idealista, la crocerossina, l'alternativa, la precaria, l'innamorata, la golosa e l'arrivista fanno di CIVICO 33 un crocevia dell'universo femminile in cui le donne si raccontano in chiave tragicomica. Le protagoniste si sfogano, si liberano dalle loro repressioni attraverso il linguaggio. Il loro monologo interno viene fuori come un pensiero ad alta voce. Tutte hanno una necessità: essere ascoltate, amate, comprese, salvate... Attenzione! NON È L'UOMO IL SALVATORE! L'importante per ognuna sarà il processo: riuscire a trasformare il sentimento negativo per trovare il proprio centro, l'equilibrio interiore che permette di andare avanti da sole, non in balia degli eventi o dell'altro; solo così potranno incontrare qualcuno di speciale per il cammino da intraprendere insieme. Piccoli episodi di quotidianità da uno, mille e centomila, legati da un quesito esistenziale comune: Se è vero che la donna è arrivata da una costola dell'uomo, perché siamo noi a doverci rompere sempre le ossa per loro? Quasi tutte si lamentano della precarietà dell'amore e del lavoro. Si sentono incomprese, abbandonate e disilluse, ma non hanno perso la voglia di lottare, si ritrovano a dover convivere con se stesse, con i loro fallimenti, le loro paure e le loro speranze.



Due donne, mille donne: le attrici in scena incastrano e sovrappongono tante storie individuali in un’unica e corale voce che porta simbolicamente in sé la forza e le sofferenze di tutto l’universo femminile. Attraverso il linguaggio del corpo si raccontano, come in uno specchio, le figure si riconoscono e dialogano, complici di un sentire comune. Lo spazio scenico è l’ambiente in cui ognuna si sente al sicuro “quella bolla di sapone perfetta che non esplode, che resta intatta” dove chi resta fuori osserva e giudica.

L'evocazione dei diversi personaggi è costruita attraverso un gioco scenico che svela e mai nasconde le infinite trasformazioni delle donne-attrici, proprio a voler testimoniare che l'essenza femminile non si può rinchiudere in una sola cornice ma è necessario declinarla in infiniti colori. L'amore, il sesso, le mode, le pressioni culturali, la famiglia, le amicizie, l'affermazione personale, la ricerca di se stesse e del proprio posto nel mondo, sono solo alcuni dei temi affrontanti dallo spettacolo dove si alternano o si confondono, come nella vita, momenti di leggerezza ed ironia ad altri più drammatici e dolorosi. Sospese tra il desiderio di avere un amore ed una famiglia e la voglia di essere riconosciute a pieno titolo nella professione, in conflitto perenne con la propria immagine e il proprio corpo, queste donne cercano, non senza fatica e sofferenza, un modo personale e autentico di stare al mondo, un riscatto economico e sociale e la possibilità di una vita migliore.