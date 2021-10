Piccoli crimini coniugali in scena al Teatro Testaccio

Dal 28 al 30 ottobre 2021 al Teatro Testaccio andrà in scena lo spettacolo disarmante Piccoli Crimini Coniugali di E.E. Schmitt per la regia di Pina Panettieri. In scena Laura Monaco e Marco Zangardi, impegnati in una prosa dai ritmi serrati e armonizzata dalla musica dal vivo di Claudio Giovannini.

Una coppia, forse speciale, ma che in realtà potrebbe essere una qualunque coppia, inizia un dialogo vero per la prima volta nella loro vita. Verità, fantasie, bisogni, desideri, vita, passato e futuro si intrecciano in una messa in scena che tiene appeso il pubblico con ogni singola parola. Rivedersi e prendere distanza con i protagonisti è, in ambo i casi, inevitabile nell’emozione che travolge.

Il costo del biglietto è 10 €, più 2 € di tessera associativa obbligatoria.



Per prenotazioni: 065755482

