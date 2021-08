Garbatella Impro Festival, teatro tra le strade del quartiere

Indirizzo non disponibile

Il primo festival italiano di strada e itinerante dedicato al mondo dell'Improvvisazione e del Teatro. Dal 9 al 12 Settembre torna il ”Garbatella Impro Festival” (G.I.F.): il primo festival italiano di strada, itinerante e “site specific”, dedicato al mondo dell’Improvvisazione Teatrale e del Teatro. È una grande festa di pubblico, arte e teatro, che pone al centro la valorizzazione del territorio e la sua fruizione e (ri)scoperta da parte delle persone.

L’arte torna al servizio della Città, delle persone e dei luoghi, dove accadrà qualcosa di unico ed irripetibile: uno spettacolo di Improvvisazione Teatrale creato sul momento.

Le piazze, le corti dei palazzi storici, i giardini, le vie, gli scorci del quartiere, diventano le scenografie naturali del G.I.F e di spettacoli creati per valorizzare il luogo in cui sono svolti.

- Spettacoli di Improvvisazione Teatrale;

- Area Kids con spettacoli e laboratori;

- Intrattenimento, arte di strada, clownerie, comicità;

- Esperienze, laboratori e workshop per tutti;

- Momenti di gioco e coinvolgimento.

Il G.I.F. è un evento di raccolta fondi a scopo culturale.

Tickets:

Pass Gold 4 giorni

Acquisto valido fino al 13 settembre 2021

€ 15 + € 1,3 diritti di prevendita

Pass Giornaliero - 9/09

Ingresso valido per una persona

Acquisto valido fino al 13 settembre 2021

€ 5 + € 1,3 diritti di prevendita

Pass Giornaliero - 10/09

Acquisto valido fino al 13 settembre 2021

€ 5 + € 1,3 diritti di prevendita

Pass Giornaliero - 11/09

Acquisto valido fino al 13 settembre 2021

€ 7 + € 1,3 diritti di prevendita

Pass Giornaliero - 12/09

Acquisto valido fino al 13 settembre 2021

€ 5 + € 1,3 diritti di prevendita