SanbArte in Festival, San Basilio in ricordo di Fabrizio Ceruso

Dopo il grande successo di giugno, SanbArte continua nella giornata dedicata a Fabrizio Ceruso. Protagonista il Teatro Popolare San Basilio.

Come rete di teatro popolare, sarà ricordato con un'iniziativa teatrale che si fa portavoce di temi sociali. "Gli stessi temi per cui è stato ucciso nel 1974, ma è ancora vivo in tutti e tutte quelle che oggi continuano a lottare per i diritti inalienabili dell'uomo: casa, lavoro, scuola, sanità , uguaglianza di genere", fanno sapere gli organizzatori. Per questo, saranno portati in scena 5 cortometraggi teatrali intervallati da interventi di realtà sociali. Inoltre, ci sarà uno spettacolo interamente dedicato a Fabrizio Ceruso con scritti e foto inedite raccolta dalla sorella, Carla.

Alle ore 16:00 è previsto il corteo cittadino per le strade di San Basilio.

Il programma della serata continua con altri appuntamenti:

Dalle ore 19:30 alle 20:45

"Frappa e Castagnola vanno a scuola". Spettacolo di clownerie al femminile sul diritto alla scuola, di e con Emanuela Bolco e Chiara Casarico-Naufragarmèdolce.



"Empanada scultore di me stessa". Spettacolo di commedia dell'arte sull'identità di genere. "Un capitano può scoprirsi donna, togliersi la maschera e diventare servetta? Questa è la storia di Empanada", con Luca Gabos. Scritto e diretto da Gabriele Guarino - La Bottega dei Comici.



"Il colloquio" . "Quanto è difficile reinserirsi in una società piena di etichette e di dogmi? Un passato di detenzione e un colloquio di lavoro che potrebbe cambiare la vita di una donna e restituirle la speranza "- con Antonella Miceli e Federica Palo- Gli Ultimi Saranno.



"Emozione immobiliare". Una ragazza alla ricerca di casa, viene messa davanti ad una realtà cruda e grottesca. Con enorme stupore, si troverà a dialogare con un personaggio, cordiale ma sopra le righe, che le proporrà situazioni surreali che superano di gran lunga qualsiasi immaginazione. Tratto da tante storie vere. Di e con Valentina Conti e Matteo Paino -Teatro Ygramul.

"Chi sta dentro e chi sta fuori”. Performance in maschera, dalla “casa dei matti” ai matti senza casa, prima e dopo la legge Basaglia. Di e con Federico Moschetti - TradirEfare Teatro.

Dalle ore 21.00 alle 22.00:

Spettacolo teatrale dedicato a Fabrizio Ceruso, con la sorella Carla e con Tonino Venuti.

Il festival SanbArte non riceve alcun finanziamento pubblico, è realizzato grazie al contributo di Fondazione Charlemagne attraverso il programma periferiacapitale.

