"Su il sipario" al Teatro San Carlino

Domenica 18 Settembre torna il San Carlino. Dopo la chiusura estiva, il Teatro dei Bambini a Roma, aspetta tutti, a partire dalle 11.30, nel cuore di Villa Borghese con una festa ricca di spettacoli e laboratori.

Il programma della festa "Su il Sipario"

Ore 11.30 Spettacolo Big Babol Circus. Tante risate con il domatore di bolle Daniele Antonini.

Ore 12.15 Laboratorio di sopravvivenza e di bolle di sapone.

Ore 15.00 Pulcinella in Favole. Spettacolo di burattini e musica dal vivo.

Ore 16.00 Laboratorio "La Capoeira" con David Franklin Canela

Per tutta la giornata l'artista Patricia Amable dell'Atelier Fantastico truccherà grandi e piccoli spettatori. Il biglietto per la mattina o per il pomeriggio ha un prezzo speciale di 8 euro.

Foto da Facebook @TeatroSanCarlino