Teatro rurale al Bosco di Paliano

Sabato 6 luglio, alle ore 19,30, il Teatro Rurale va in scena al Bosco di Paliano e inaugura la stagione estiva con la stand up comedy di Greta Fabiani.

"Donne in cerca d'amore" è lo spettacolo della stand up comedian di 27 anni che arriva dalla provincia di Roma: è l’amore che fa girare il mondo! "E finalmente la donna ,al giorno d’oggi, può esprimere liberamente i propri sentimenti! Proprio come le protagoniste di questo spettacolo. Ognuna di loro, in maniera audace e irriverente, cercherà di trovare l’amore, o almeno ci proverà. C’è chi lo cercherà al parco, chi ad uno speed date, e chi farà un colloquio ai suoi pretendenti".

L’attrice ,Greta Fabiani, interpreterà varie donne intraprendenti, con l’aiuto del pubblico in uno spettacolo teatrale divertente, con un finale di stand up comedy.

Tutti i sabato di luglio e agosto, ci sarà il Teatro Rurale al Bosco a partire dalle ore 19,30 con performance di prosa, musica o danza (ingresso simbolico di 1 euro con un cuscino per sedersi a terra). La serata proseguirà con spritz al tramonto, pizza, barbecue by night, tombolata con in premio prodotti del territorio.

Per prenotazioni o info chiamare il 370 1533848.