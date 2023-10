Riccardo III di Shakespeare, a Roma lo spettacolo di teatro immersivo

18 euro intero; 15 euro ridotto under 35 e over 65

Arriva a Roma, negli spazi di City Lab 971, uno spettacolo di teatro immersivo in cui lo spazio scenico e le sue regole sono in continuo mutamento. Lo spettacolo sarà visitabile dal 3 al 15 ottobre 2023, tra le pareti bianche e asettiche di uno spazio scenico, che è in sé installazione e progetto artistico, si potrà assistere all'ascesa al potere di Riccardo Duca di Gloucester. Con lui, ridotti a sbiaditi fantasmi, corrotti dal contatto col Potere e l'Ambizione, sedici personaggi si muovono disorientati dal continuo fluire delle superfici e degli spazi.

Riccardo III di W. Shakespeare è un progetto di Luca Ariano e Pietro Faiella, regia di Luca Ariano. Un esclusivo spettacolo in cui la scena è allo stesso tempo il palcoscenico delle azioni di Riccardo e la materializzazione del suo pensiero. Un'architettura del Potere che Riccardo di Gloucester costruisce fino ad ottenere la corona regale, in un vuoto scenico che diviene assordante tra le grida di vendetta e giustizia dei tanti sacrificati. È allora che l'uomo-Re senza sudditi, si ritrova a splendere in dorata solitudine, inconsapevole del baratro che lo attende e nel quale nessun trucco ha più effetto, nessuna illusione è più efficace, nessuna minaccia ha più forza.

Con “Riccardo III”, Luca Ariano prosegue la sua ricerca artistica e scenica, ampliando l’analisi sul tema del Potere, centrale nell’ opera shakespeariana. La struttura scenica, vera e propria installazione artistica immersiva, accoglie il pubblico in una platea composta da soli 60 posti.

In occasione della messa in scena di Riccardo III, gli spazi di City Lab 971, esporranno le opere dell’artista Elisa Leclè e dello studio d’arte Biancofiore, collettivo artistico impegnato nella riqualificazione e rigenerazione artistica degli spazi urbani con le musiche di Davide Missoni.

Informazioni utili

L'esposizione si terrà presso il City Lab 971 di via Salaria 971 a Roma. Un ampio parcheggio interno accoglierà gli ospiti dalle 20.30, la domenica alle 18.30.

Il biglietto d'ingresso ha il prezzo di 18 euro a persona (intero), per under 35 e over 65 biglietto ridotto a 15 euro. Per i lavoratori dello spettacolo è prevista un'ulteriore riduzione scrivendo alla mail luboxproduzioniartistiche@gmail.it. È possibile acquistare subito i biglietti tramite questo link.

Per maggiori informazioni e prenotazioni vi invitiamo a contattare il numero +39 347 2581957 ; o scrivere all'indirizzo email luboxproduzioniartistiche@gmail.com. Visita il profilo Instagram luboxproduzioniartistiche per aggiornamenti e contenuti esclusivi.