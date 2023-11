Il racconto a perdifiato dell'ascesa al potere di Riccardo III è in scena a Roma con uno spettacolo di teatro immersivo imperdibile.

18 € Intero - 15 € Ridotto under 35 e over 65

A grande richiesta, dopo il grande successo di Ottobre, torna negli spazi del City Lab 971 lo spettacolo “Riccardo III” di Luca Ariano. Una scatola fluorescente, un viaggio a perdifiato nella mente del Duca di Gloucester, un’esperienza immersiva, sfolgorante di luci e strappi visivi, dal quale rimanere rapiti e infine sedotti.

Tra le pareti bianche e asettiche di uno spazio scenico, che è in sé installazione e progetto artistico, assistiamo all'ascesa al potere di Riccardo, Duca di Gloucester. Con lui, ridotti a sbiaditi fantasmi, corrotti dal contatto col Potere e l'Ambizione, sedici personaggi si muovono disorientati dal continuo fluire delle superfici e degli spazi. La scena è allo stesso tempo il palcoscenico delle azioni di Riccardo e la materializzazione del suo pensiero. Una architettura del Potere che Riccardo di Gloucester costruisce fino a ottenere la corona regale, in un vuoto scenico che diviene assordante tra le grida di vendetta e giustizia dei tanti sacrificati. È allora che l'uomo-Re senza sudditi, si ritrova a splendere in dorata solitudine, inconsapevole del baratro che lo attende e nel quale nessun trucco ha più effetto, nessuna illusione è più efficace, nessuna minaccia ha più forza.

Con “Riccardo III”, Luca Ariano prosegue la ricerca artistica e scenica, ampliando l’analisi sul tema del Potere, centrale nell’opera shakespeariana. La struttura scenica, vera e propria installazione artistica immersiva, accoglie il pubblico in una platea composta da soli 60 posti per assistere ad uno spettacolo di teatro immersivo in cui lo spazio scenico e le sue regole sono in continuo mutamento.

In occasione della messa in scena di Riccardo III, gli spazi di City Lab 971 esporranno le opere dell’artista e costumista Elisa Leclè e del collettivo artistico composto dagli artisti Lucrezia Agugiaro, Luca Zoccali, Alyssa Canepa e Mauro Romano. Sarà inoltre possibile acquistare a prezzo ridotto, il biglietto per lo spettacolo “La Tenuta” di Natalia Magni, prossima produzione Lubox in scena dal 9 al 21 Gennaio 2024.

Informazioni utili

Dove: City Lab 971 - Via Salaria 971 Roma (parcheggio interno)

Quando: Dal 23 Novembre al 3 Dicembre

Giovedì - venerdì - sabato ore 20.30; domenica ore 17.00

Prezzo:

18 € Intero

15 € Ridotto under 35 e over 65

Per i lavoratori dello spettacolo è previsto una ulteriore riduzione scrivendo a: luboxproduzioniartistiche@gmail.it

Biglietteria: https://www.ticketgate.it/festival/riccardo-iii/

Instagram: https://www.instagram.com/luboxproduzioniartistiche/