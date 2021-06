Teatro Ragazzi per l'estate al Teatro Tor Bella Monaca

Dal 12 giugno riprendono gli spettacoli per i più piccini al Teatro Tor Bella Monaca il sabato alle ore 19. La rassegna TEATRO IN FAMIGLIA è pensata per andare incontro alle esigenze di tutte le età, con un biglietto unico di 7 €.



Sabato 12 giugno ore 19, Teatro Le Maschere e 2Giga presentano RITORNO AD OZ , scritto e diretto da Gigi Palla, con Gigi Palla e Gabriella Praticò, costumi e pupazzi Amedeo D’Amicis, scene Lina Zirpoli e Giovanni Vargimigli. Nel meraviglioso mondo di Oz, alla città di Smeraldo, sta per scoppiare una guerra che solo Dorothy ha la possibilità di scongiurare… Lo spettacolo di replicherà anche sabato 17 luglio alle 19.



Sabato 19 giugno ore 19, per bambini dai 6 anni, Seven Cults presenta C'ERANO UNA VOLTA BAMBINE RIBELLI, di e con Livia Caputo, Roberta Gentili, Ana Kusch, Maria Vittoria Pellecchia, scene Roberta Gentili, assistente Claudia Caoduro, regia Maddalena Emanuela Rizzi. Uno spettacolo che narra la fanciullezza di 8 donne, che hanno ascoltato il cuore, attraverso sonorizzazioni, disegni ed emozioni.



Sabato 26 giugno ore 19,30, GattaNera Teatro presenta PRATICAMENTE PERFETTA - LA STORIA DI MARY POPPINS con Olimpia Alvino, Magda Andrè, Umberto Bianchi, Teresa Calabrese, Valerio Capitani, Federico Mussumeci, Margherita Russo, Antonietta Garardo, Marco Pratesi, la voce di Willy è di Giuseppe Coto Vancheri, regia Marco Cavallaro. Una storia senza tempo dove tutto sarà perfetto proprio come la sua protagonista…



Sabato 3 luglio ore 19, dai 3 agli 8 anni, Seven Cults presenta CHI ME L'HA FATTA IN TESTA, tratto dall’ omonimo libro di Werner Holzwarth e Wolf Erlbruch. Adattamento teatrale di Aharon Levin e Yaron Eldenstein, traduzione e regia Claudia Della Seta, con Claudia Della Seta, Sofia Diaz e Marianna Cutraro. A una talpa graziosa, ma decisamente miope, accade un piccolo incidente: qualcuno le ha fatto la cacca in testa… Ma chi è il colpevole?



Sabato 10 luglio ore 19 , la compagnia Nomen Omen presenta I VESTITI NUOVI DELL'IMPERATORE, adattamento teatrale: Annette Muggianu, Danilo Zuliani, con Alessandra Cavallari, Luciano Giugliano, Alessandra Maccotta, Marco Zordan, Danilo Zuliani, regia Danilo Zuliani. Due servitori decidono di spacciarsi per sarti fingendo di avere una stoffa particolare, che solo i più intelligenti possono vedere.



Sabato 24 luglio ore 19, Illoco Teatro presenta uMANI, regia Roberto Andolfi, scritto da Annarita Colucci, con Annarita Colucci, Dario Carbone, Valeria D’Angelo, Anton De Guglielmo, Michele Galella. Un viaggio vertiginoso per scoprire che con la semplice forza della sua immaginazione può cambiare tutto.



BIGLIETTO UNICO 7 EURO

info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it



Accesso consentito con mascherina. Nel rispetto delle prescrizioni È PREFERIBILE PRENOTARE E RITIRARE I BIGLIETTI CON ANTICIPO per evitare assembramenti. Informiamo, inoltre, che non è possibile sostare nel foyer e che i distributori automatici non saranno in funzione

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...