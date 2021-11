Tanti spettacoli imperdibili ti aspettano al Teatro Parioli di Roma: per il Black Friday una promozione imperdibile

Il Teatro Parioli torna in scena! Dopo un lungo periodo di chiusura rinasce uno spazio culturale per la citta? di Roma: teatro, scuola e bistrot, un luogo da vivere tutto il giorno.

Una stagione ricca di spettacoli

Una stagione varia e ricca di appuntamenti che si apre il 26 dicembre con Mistero Buffo di Dario Fo e Franca Rame, protagonista Matthias Martelli nei panni del giullare moderno dalla mimica camaleontica, in scena fino al 9 gennaio per tutto il periodo delle feste natalizie con una serata speciale la sera di San Silvestro.

Si prosegue con la coppia di gemelle in perenne contrasto formata da Nancy Brilli e Chiara Noschese in scena dal 19 al 30 gennaio con Manola, testo scritto da Margaret Mazzantini, che all'esordio ne fu anche attrice.

Si continua con le coppie al maschile con Filippo Dini e Valerio Binasco con The Spank, ultimo testo scritto da Hanif Kureishi, in scena dal 2 al 13 febbraio, con Ale & Franz nel nuovo spettacolo Comincium (16 al 27 febbraio) e con Glauco Mauri e Roberto Sturno in un thriller psicologico, Variazioni enigmatiche di Eric-Emmanuel Schmitt (dal 2 al 13 marzo).

Successivamente, il duplice omaggio a Napoli con Lina Sastri in Eduardo mio, omaggio al suo maestro De Filippo dal 16 al 27 marzo e con Enzo Decaro nella commedia Non è vero ma ci credo firmata da Peppino De Filippo in scena dal 30 marzo al 10 aprile.

La stagione si chiude con Cetra... una volta con Stefano Fresi, Toni Fornari ed Emanuela Fresi che portano in scena dal 4 al 15 maggio la musica, le canzoni e le parodie memorabili dell’indimenticabile Quartetto Cetra.

Musica per tutti i gusti

Non solo prosa ma anche grande musica con I Concerti del Lunedì. La rassegna si aprirà il 3 Gennaio 2022 con We all love Morricone, concerto dedicato al grande Maestro. A seguire una serie di concerti che spazieranno in vari generi musicali, tra classico e popolare e musica d’autore: il 24 gennaio Chiamatemi Mimì, omaggio a Mia Martini con Marco Morandi e Claudia Campagnola; il 14 febbraio T’Ammore – The spirit of Naples; il 21 febbraio Il battito della terra con Maurizio Trippitelli percussion ensemble; il 14 marzo Salvamm o’Munno con Enzo Avitabile; il 28 marzo Etnomozart; l’11 aprile Carosonando, omaggio a Renato Carosone con Peppe Servillo e i Solis String Quartet e il 9 maggio Carmina Burana di C. Orff.

E' possibile rimanere sempre aggiornati sugli spettacoli e acquistare i biglietti dal sito web del teatro.

Per il Black Friday una promozione imperdibile

Grazie alla promozione esclusiva Black Friday, se acquisti dal 22 al 28 novembre, è possibile usufruire della riduzione del 50% sui biglietti.