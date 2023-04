Al Teatro Palladium lo spettacolo “I Macbeth” di Enzo Vetrano e Stefano Randisi

Sabato 15 aprile alle ore 20.30 e domenica 16 aprile alle ore 18.00 il Teatro Palladium – Università Roma Tre ospita lo spettacolo teatrale I Macbeth: traduzione e riduzione dal Macbeth di William Shakespeare, ad opera di Francesco Niccolini. La drammaturgia è a cura di Enzo Vetrano, Stefano Randisi, Giovanni Moschella, Raffaella D’Avella e Francesco Niccolini.

Regia di Vetrano e Randisi.

Con Enzo Vetrano, Stefano Randisi, Giovanni Moschella e Raffaella D’Avella. Scene e costumi: Mela Dell’Erba, luci: Max Mugnai.

Questa è la cronaca di un uomo e di una donna qualunque, in grado di nutrire le proprie psicosi e trasformarle in una guerra insensata contro se stessi e le vittime disgraziate che finiscono sotto il loro tiro. Per cosa? Questa è la cronaca di come un’ossessione possa trasformarsi in una strage e una strage in uno spaventoso gioco di specchi, nel quale non riesci più a capire cosa è vero e cosa riflesso, chi è Lei e chi è Lui. Ma soprattutto perché è successo quello che è successo.