Al Teatro Palladium lo spettacolo biografico "Gianni" di Caroline Baglioni

Mercoledì 26 ottobre al Teatro Palladium si terrà il secondo appuntamento della Rassegna teatrale “Audience Revolution”: lo spettacolo Gianni, di e con Caroline Baglioni, e la regia di Michelangelo Bellani. Un progetto vincitore del Premio Scenario per Ustica2015, del Premio In-Box Blu 2016 e del Premio Museo Cervi - Teatro per la Memoria 2017.

Tre audiocassette, incise a metà degli anni ’80 e ritrovate vent’anni dopo, diventano il materiale di un’opera teatrale: sono la trascrizione fedele di un testamento sonoro lasciato da Gianni Pampanini, zio di Caroline Baglioni, un uomo con problemi maniaco depressivi scomparso nel 2001. In questi nastri Gianni descrive se stesso, le sue inquietudini, i suoi desideri e il rapporto intimo e sofferto con la società, a distanza di anni divengono la “voce” di un’opera teatrale che continua a viaggiare in tutta Italia, coinvolgendo la sensibilità di chi la ascolta.

“Audience Revolution” è il progetto di formazione e partecipazione del giovane pubblico, promosso dalla Fondazione Roma Tre Teatro Palladium e realizzato con il sostegno del FUS (MiC – Direzione Generale Spettacolo dal vivo), con la direzione artistica di Alessandra De Luca, che rappresenta in toto la mission della nuova stagione teatrale: rendere i giovani spettatori dei soggetti attivi e consapevoli, partecipi dell’esperienza teatrale come momento di costruzione di coscienza critica e di aggregazione sociale e culturale, stabilendo un rapporto di dialogo e fiducia tra il pubblico, l’istituzione teatrale e gli artisti, attraverso un percorso laboratoriale e di incontri articolato intorno ai quattro spettacoli in calendario. Prossimi appuntamenti: Essere o non essere (18 novembre) di Teatro Koreja in collaborazione con Babilonia Teatri, Dall’altra parte | 2+2=? (18dicembre) della compagnia Putéca Celidonia.



Biglietti al botteghino e su Boxol https://bit.ly/teatropalladium_26ottobre €18.

Biglietti ridotti solo al botteghino: €5 studenti - €12 under 26 ed enti convenzionati. La biglietteria del Teatro apre due ore prima dell'inizio dello spettacolo.

Info: tel. 06.57332772, e-mail biglietteria.palladium@uniroma3.it