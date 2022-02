Al Teatro Lo Spazio arriva "Dosaggio ormonale"

Parole e canzoni s’intrecciano durante una tempesta ormonale il 10 e l’11 febbraio al Teatro Lo Spazio con DOSAGGIO ORMONALE, brillante spettacolo di e con Giuditta Cambieri e Lorella Pieralli.

Verità vengono a galla. Giuditta e Lorella si ritrovano a navigare in un mare di “sudarelle” tra verità più o meno scomode venute a galla durante quella perturbazione. Pezzi di cuore tagliuzzato, ricordi di speranze naufragate, parole che era meglio non sentire e altre che sarebbe stato meglio dire, immagini uscite da scene di vita vissuta e di vita sopravvissuta.



Ma non tutte le perturbazioni vengono per nuocere. Non è più tempo d’aspettare, è tempo d’imboccare la gloriosa strada della tanto temuta e agognata menopausa. ATTEMPATE ORA….RESISTENTI DA SEMPRE