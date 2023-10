"Le Streghe di Talia" al Teatro Le Maschere

È una stagione all’insegna delle fiabe e delle storie più popolari della nostra tradizione culturale quella che il Teatro Le Maschere propone nel cartellone 23/24. Lo storico teatro per bambini diretto da Carla Marchini, focalizza l’attenzione sui miti fondanti l’identità psichica, sociale e culturale dei bambini di ieri, di oggi e di domani e di presenterà al pubblico in una nuova veste che – dopo i lavori di ristrutturazione – lo hanno reso ancora più accogliente.

Ad aprire la stagione una nuova produzione del Teatro Le Maschere dal titolo: “Le streghe di Talia”, che parla di magia e di natura, del superamento delle proprie paure, della scoperta della propria identità e del potere dell’amore e dell’amicizia. Lo spettacolo è scritto e diretto da Natalia Cavalleri, in scena Natalia Cavalleri, Biagio Iacovelli e Noemi Parroni, costumi di Carla Marchini, scene di Giuseppe Convertini, musiche originali: Alessandro Cercato. Come ogni anno, le Streghe del bosco di Talia si preparano per il rito della notte di Halloween: la magia dell’incantesimo di lunga vita. Quest’anno pero? c’e? una nuova streghetta, ancora alle prime armi e un po’ impacciata...



Sarà poi la volta di “Ritorno ad Oz” dal romanzo di Baum, un inno alla fantasia. Come da consuetudine scandiremo i periodi forti del calendario: Natale, Epifania e Carnevale, con tre produzioni che bene si inseriscono nella linea narrativa dello storico teatro di Via Saliceti: “Un racconto di Natale”, adattamento del celebre racconto di Dickens, che vede l’entrata in scena di un nuovo personaggio che porterà Mister Scrooge a capire che solo attraverso l’amicizia, l’amore e la generosità per il prossimo si può essere davvero felici. “Nana, la Befana”, così attesa dai più piccoli sarà l’appuntamento dedicato alle famiglie nei giorni di festa, mentre “Arlecchino e le magiche penne dell’orco”, ispirato da un racconto di Italo Calvino, con protagonisti Arlecchino e Colombina, sarà lo spettacolo di Carnevale.

La stagione prosegue con due spettacoli dedicati a grandi temi sociali: il bullismo, perno centrale di “Nino il T-Rex” presentato dalla compagnia Giù di Su per Giù, e il tema della mafia, affrontato con delicatezza e garbo ne “Il villaggio della pulce” della compagnia Teatro alla Lettera. Nel mese di marzo tornerà l’appuntamento fisso con lo spettacolo bilingue “WonderWhat?”, presentato dalla compagna Bloom Theatre. Una citazione a parte per gli spettacoli dedicati ai ragazzi della scuola secondaria: torna, dopo il successo della scorsa stagione, l’”Odissea” e debutterà una nuova produzione “I Promessi Sposi”, dove i personaggi principali, in un gioco di confessioni e flash back, rivivranno la storia dal proprio punto di vista, cercando di ricostruire l’intricata vicenda. Chiudono la stagione due produzioni della compagnia Nomen Omen con due grandi classici dell’infanzia: “Giacomino e il fagiolo magico” e “I vestiti nuovi dell’Imperatore”.



“Da sempre cerchiamo di distinguerci – dichiara la Direttrice Artistica Carla Marchini - con un teatro che sappia emozionare, divertire ed educare i nostri giovanissimi spettatori attraverso una particolare cura della componente narrativa”.