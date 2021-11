Lo spettacolo "Kafka e la bambola viaggiatrice" in scena al Teatro India

Dal 3 al 7 novembre al Teatro India va in scena lo spettacolo teatrale Kafka e la bambola viaggiatrice con Desy Gialuz e Valerio Malorni, tratto dal romanzo Kafka y la muñeca viajera di Jordi Sierra i Fabra, adattamento e drammaturgia di Valerio Malorni e Fabrizio Pallara, regia di Fabrizio Pallara.

La trama: Un parco, Berlino, 1923. Franz Kafka s’imbatte in una bambina disperata perché ha perso la sua bambola. Questo incontro fornisce lo spunto per l’ultima opera del grande scrittore. Ventuno giorni e tante lettere per immaginare un’altra verità: la bambola non è andata perduta, è partita per un lungo viaggio in giro per il mondo. A partire dal prezioso e intenso libro di Jordi Sierra i Fabra, Valerio Malorni e Fabrizio Pallara danno vita a questo profondo dialogo tra umanità, condizioni diverse, diversi tempi della vita, dentro un’esperienza che appartiene a tutti/e: crescere, cambiare, lasciar andare.

Uno spettacolo per adulti e bambini dai 7 anni.

Immagini video Massimo Racozzi

Scene e costumi Fabrizio Pallara e Luigina Tusini

Luci Fabrizio Pallara e Simone Spangaro

Ideazione e costruzione bambola Ilaria Comisso

Organizzazione Silvia Parlani

Foto di scena Daniele Fona

Produzione CSS Teatro stabile di innovazione del FVG con teatrodelleapparizioni.

Acquisto biglietti online su VivaTicket.

Green Pass obbligatorio. Coloro che non fossero in possesso di certificazione verde Covid-19 non avranno il rimborso del biglietto. Si ricorda che attualmente i bambini entro i 12 anni di età sono esclusi dalla presentazione di certificazione verde Covid-19 per attività ludiche, ricreative o sportive.

