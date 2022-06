Teatro in famiglia al Tor Bella Monaca Teatro Festival

Dall'1 al 30 luglio 2022, il venerdì e il sabato alle ore 19, al Tor Bella Monaca Teatro Festival Le Maschere presenta 5 spettacoli dedicati ai più piccoli per il TEATRO IN FAMIGLIA Alzare il sipario è un gioco da ragazzi-



Il progetto, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, è vincitore dell'Avviso Pubblico "Estate Romana 2022" curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE



PROGRAMMA

venerdì 1 e sabato 2 luglio ore 19

TREMOTINO

Dalla favola dei fratelli Grimm, un giallo in cui i giovani spettatori saranno coinvolti in prima persona col fiato sospeso e li farà riflettere sulle conseguenze dei comportamenti egoistici



venerdì 8 e sabato 9 luglio ore 19

LA CONTADINA FURBA

Una fiaba della tradizione italiana ed europea che racconta della perspicacia e furbizia di una giovane contadina che, grazie alle sue doti e al suo ingegno, riesce a diventare regina del regno...



venerdì 15 e sabato 16 luglio ore 19

RE BAZZA DI TORDO

La storia della viziata e prepotente principessa Stella, attraverso situazioni comiche, momenti di riflessione e canzoni, per imparare le conseguenze delle proprie azioni.



venerdì 22 e sabato 23 luglio ore 19

IL MAGICO FILO DI ARIANNA

Prendendo spunto dalla mitologia greca, si racconta la fratellanza, l’intricato percorso di conoscenza delle differenze e dell’accettazione di sé, e il valore della diversità e del confronto.



venerdì 29 e sabato 30 luglio ore 19

IL PICCOLO PRINCIPE E IL SUO UNIVERSO

Un viaggio interstellare che ha come punto d’arrivo il nostro pianeta. Si può interpretare questo viaggio in tanti modi: scoperta, crescita, conoscenza.