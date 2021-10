Al Teatro Greco “I segreti della danza” svelati da Luciano Cannito

Noto regista e coreografo a livello internazionale e amato personaggio televisivo, Luciano Cannito sarà protagonista assoluto sabato 23 ottobre (alle ore 21) e domenica 24 ottobre (alle ore 18) al Teatro Greco di Roma dello spettacolo “I segreti della danza” prodotto da Art Village e FDF Entertainment, con il patrocinio del MIC-Ministero della Cultura, della Regione Lazio e del Comune di Roma.



Performance dal vivo con ballerini professionisti, immagini d’epoca rarissime, storie, brillanti aneddoti e curiosità raccontate da uno dei più grandi rappresentanti dell’arte performativa.

Con “I segreti della danza” il pubblico entrerà nel “dietro le quinte” della danza internazionale, scoprendo l’invenzione delle scarpe da punta e il nome della prima interprete ad indossarle, la differenza tra la danza e il balletto, quale fu il primo spettacolo di balletto della storia e quali sono le grandi scuole italiane e del mondo, cosa è cambiato nella danza negli ultimi 100 anni. Ed ancora, tutti gli aneddoti divertenti del mondo della danza: perché le ballerine camminano con i cosiddetti “piedi a papera”? Perché il collo del piede è così importante? Come si fa a salire sulle punte? Chi sono oggi i più grandi e i più bravi ballerini del mondo e come si fa a capire la differenza tra una étoile ed una ballerina di fila?



Presidente e membro di giuria dei più importanti concorsi e premi internazionali di danza e coreografia, Luciano Cannito ha creato più di 60 balletti ed è stato Direttore Artistico del Balletto di Roma, del Balletto di Napoli, della stagione di Balletto del Teatro Petruzzelli di Bari.

I suoi lavori sono stati interpretati dalle più grandi star della danza internazionale e rappresentati nei più prestigiosi teatri e festival in tutto il mondo‚ tra cui il Metropolitan di New York‚ La Scala di Milano‚ il Teatro San Carlo di Napoli‚ l’Orange County Performing Arts Center di Los Angeles‚ il Place des Artes di Montreal‚ il Teatro dell’Opera di Roma‚ il Grand Theatre de Bordeaux‚ il Teatro dell’Opera di Tel Aviv‚ il Teatro Sistina di Roma‚ il teatro dell’Opera di Ankara, il Teatro Nazionale dell’Estonia‚ il Teatro dell’Opera della Georgia, il Festival Roma Europa‚ il Teatro Comunale di Bologna, il Maggio Musicale di Firenze, il Tulsa Ballet in Oklahoma, il Teatro Nazionale di Taiwan, il Teatro Nazionale di Hong Kong, il Teatro dell'Opera di Nizza, il Teatro Nazionale di Taiwan, il Teatro Bolshoi di Mosca. Come regista ha diretto opere liriche, spettacoli di prosa, musical, short film e la pluripremiata pellicola "La Lettera". È stato nel cast della trasmissione tv Amici come giudice e docente di danza. Oggi è protagonista di una vera e propria rivoluzione culturale: quella dell'Art Village di cui è dal 2019 direttore artistico, dirigendo anche le compagnie Roma City Ballet Company e la Roma City Musical.



I biglietti dello spettacolo - da €20 a €25 (poltronissime) - sono prenotabili al tel. 06 8607513 o via mail scrivendo a promozioneteatrogreco@gmail.com.

