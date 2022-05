Blues che viaggiano in Prima Classe: un concerto racconto a cura di Mario Donatone

Giovedì 12 maggio presso il teatro Golden andrà in scena lo spettacolo Blues che viaggiano in prima classe, un concerto - racconto scritto e interpretato da Mario Donatone, ispirato alle sue due opere più recenti. Si tratta del cd "Blues is my bad medicine", e del libro che porta lo stesso titolo dello spettacolo "Blues che viaggiano in prima classe". Questi due lavori hanno un rapporto di forte simbiosi. Il disco, nel quale è ospite la sua partner storica, la cantante Gio' Bosco, è un viaggio all' interno del blues delle origini attraverso 15 brani tra i più rappresentativi di questo affascinante mondo musicale.



Il libro a sua volta, è un'analisi profonda e inedita degli aspetti storici e culturali dell'ambiente in cui sono nati quegli stessi brani. Essi hanno in comune tra di loro la particolarità di essere diventati tutti degli standard famosi nel mondo del rock attraverso le versioni che ne fecero alcune delle band più importanti come, Cream, Led Zeppelin, Rolling Stones, Nirvana e tanti altri.



Lo spettacolo alterna performance musicali di questi brani a racconti storici, aneddoti e riflessioni sui segreti di un'arte molto più vicina a noi di quanto si creda. La forma è quella del Teatro-Musica, in cui il ritmo della narrazione aggiunge senso e agisce come sfondo donando consapevolezza alle emozioni sonore.



BLUES CHE VIAGGIANO IN PRIMA CLASSE

Concerto- racconto a cura di Mario Donatone

con

Gio' Bosco,

la band "Bluesman Latino "

(con Mario Donatone voce e piano, Angelo Cascarano chitarra e voce, Davide Bertolone basso, Roberto Ferrante batteria, armonica e voce, Gio' Bosco e Isabella Del Principe alle voci)



- i cori "World Spirit Orchestra" e "I risona(n)ti"