Federica Cifola in scena a Villa Farinacci con "MAMMA..ZZO!"

Per la rassegna “Villa Farinacci in scena!”, il 5 dicembre alle ore 17, presso la Sala Teatro, è la volta di Federica Cifola con MAMMA...ZZO!, uno spettacolo al suo quinto anno di repliche.

Avete mai provato a: fare la spesa, allattare, chattare, twittare, cambiare un pannolino, lavorare, preparare la cena, le pappette, svegliarsi di notte perché un frugoletto piange…tutto lo stesso giorno, sapendo che il giorno dopo...tutto questo accadrà di nuovo? Tutto questo in uno spettacolo che vede Federica Cifola in scena da sola per poco più di un’ora, anche se lei vorrebbe farlo durare di più, per rientrare a casa dalle sue due bambine il più tardi possibile...quindi...chiedete un Bis!

Federica Cifola debutta nel mondo teatrale all'età di 19 anni interpretando la protagonista femminile de Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello. Durante la sua carriera interpreta per autori quali Bertolt Brecht, Nikolaj Vasil'evi? Gogol' e lavora assiduamente con la collega e amica Paola Minaccioni. Con lei, in particolare, conduce il programma radiofonico Venite già mangiati su RTL 102.5, e Piedi nudi su Radio Due. Sempre su Radio Due, partecipa alla trasmissione 610, condotta da Alex Braga insieme a Lillo e Greg, interpretando numerosi personaggi, le cui generalità sono la parodia del proprio vero nome. Tra questi, degna di nota è la poliedrica Federella Cifolin, sedicente attrice e scrittrice, costantemente impegnata in pseudo-provini e immaginari colloqui con importanti quanto misconosciuti addetti dello show-business, la quale, in attesa della imminente e definitiva consacrazione come stella di prima grandezza nel mondo dello spettacolo, è di volta in volta occupata come cameriera o commessa.

Ingresso gratuito

Info e prenotazioni: Menti Associate tel. 06 97602968