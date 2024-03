Teatro Di Documenti: omaggio a Luciano Damiani nel cuore di Testaccio

Continuano le celebrazioni in omaggio a Luciano Damiani, il grande scenografo, costumista e architetto teatrale, di cui l'anno scorso si è ricordato l'anniversario della nascita.



Il Teatro di Documenti, gioiello architettonico ideato e costruito da Damiani nel cuore del quartiere Testaccio, ha in cantiere una ricca proposta di eventi realizzati con il contributo di Zètema Progetto Cultura.



Si inizia il 4 aprile alle 17.15 con la Visita guidata integrata del Teatro di Documenti e dell'adiacente Monte dei Cocci, due luoghi unici forgiati dall'ingegno umano, uno al chiuso e uno all'aperto che vivono in simbiosi, dove si respira la storia. Guida d'eccellenza Carla Ceravolo, attuale direttore artistico del Teatro, e storica collaboratrice di Damiani. La visita replica il 25 aprile alle 11.



Dal 12 al 20 aprile una mostra spettacolo itinerante nel Teatro di Documenti, si snoderà come una esplorazione nella storia artistica di Damiani, alla scoperta del più innovatore degli scenografi, protagonista e artefice di cinquant'anni di teatro italiano. Attori, musicisti, cantanti accompagnano il pubblico in scenari creati da bozzetti di scene, costumi, disegni.



I bozzetti e i personaggi di Damiani prendono vita in una innovativa mostra immersiva che si tiene sempre nelle sale del Teatro di Documenti dal 22 al 28 aprile. Data la straordinaria qualità artistica dei bozzetti che li rende vere e proprie opere d'arte, del resto Damiani dapprima si dedicò alla pittura e poi alla scenografia, il pubblico li potrà ammirare in ambienti avvolgenti proprio come avviene per le mostre immersive dedicate ai pittori tout court. E ancora in mostra video e materiali inediti.