Lo spettacolo "Ti dedico una canzone" al Teatro de' Servi

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Tornano gli spettacoli del Teatro de' Servi, una rassegna completa che soddisfa tutti. Dopo la lunga pausa dell'arte, il teatro vi aspetta per “Ti dedico una canzone” uno spettacolo di Antonio Romano, regia di Antonio Grosso, con Carlotta Ballarini, Antonello Pascale, Antonio Romano, Maria Scorza va in scena dal 2 al 19 dicembre 2021. Finché amianto non ci separi: un'autobiografia di famiglia.

È a Napoli che Giuseppe, lavorando tra miscele di verniciatura e materiale navale, affronta la vita di tutti i giorni con un suo sorriso trascinante, circondato da un fratello sgangherato e nullafacente, una vicina di casa invadente e pettegola ed una moglie intrappolata nella routine quotidiana. Ognuno ha le proprie abitudini e i propri gesti che si intrecciano generando una serie di trovate comiche e umoristiche. Sarà proprio il protagonista, con la sua gioia di vivere e la fiducia nell’azienda che gli da un lavoro fisso ad esporsi senza nessuna protezione, a una difficile prova di vita.

Orario spettacoli: da Martedì a Sabato ore 20 - Domenica ore 17.30.

Condizioni

Per evitare assembramenti alla biglietteria, i biglietti vengono inviati dal teatro all'indirizzo email inserito in fase di acquisto entro 24/48H dall'acquisto.

E' necessario presentare il Green Pass all'ingresso ed è obbligatorio mantenere la mascherina durante lo spettacolo.

I posti vengono assegnati dal Teatro De Servi.

Validità

il Voucher è valido per la data acquistata

Come Funziona

1) Acquista l'Offerta

2) Ricevi via email la conferma d'ordine e successivamente i Biglietti in formato pdf (entro 24/48H dall'acquisto)

3) Stampa i biglietti o presentali in formato digitale (tramite smartphone) all'ingresso del Teatro la sera dell'evento.

Per i lettori di RomaToday, i biglietti in offerta a prezzo scontato, clicca qui per acquistarli!