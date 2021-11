Lo spettacolo "Questa strana voglia di vivere" al Teatro de' Servi

Al Teatro de’ Servi va in scena lo spettacolo “Questa strana voglia di vivere” di Veronica Liberale. Regia Fabrizio Catarci. Con Camilla Bianchini, Fabrizio Catarci, Guido Goitre, Veronica Liberale, Alessandro Moser. Dal 26 dicembre al 9 gennaio 2022.

Sul treno corrono e s’intrecciano i destini di due fratelli, di un misterioso scrittore e di un’aspirante attrice.

Agosto 1962- Maria Cristina e suo fratello Salvatore lasciano il loro paese natale, Castellammare del Golfo nel trapanese diretti in Svizzera per ricongiungersi con il fratello Giuseppe, emigrato a Zurigo da tre anni. Sul treno che da Palermo arriva a Torino, in quegli anni il collegamento più lungo della penisola, i destini dei due fratelli s’intrecciano con quelli di un misterioso scrittore e un’aspirante attrice, protagonista dei famosi caroselli. Su tutti veglia l’occhio vigile del Conduttore, che rappresenta il treno stesso, il treno del Sole, ribattezzato l’Espresso della Speranza, una creatura di ferro acciaio in grado di unificare parti opposte del paese e su i cui sedili e carrozze hanno viaggiato le speranze e i sogni dei nostri migranti. Una storia tenera e divertente, un omaggio all’amore, alla Sicilia e alle nostre illusioni.

Orario spettacoli: da Martedì a Sabato ore 20 - Domenica ore 17.30

Acquista i biglietti online.