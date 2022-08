Teatro de' Servi, l'offerta per la stagione teatrale 2022-2023

Tanti spettacoli, per tutti i gusti, sono in programma da ottobre al Teatro de' Servi. Il teatro romano, infatti, offre una ricca programmazione per la stagione 2022-2023.

Stand-up comedy, prosa e concerti si alterneranno sul palcoscenuco del teatro situato nel centro storico di Roma, a pochi passi da Fontana di Trevi e affacciato su via del Tritone. E, a tutti i lettori di RomaToday, è riservata una interessante offerta, da regalare o regalarsi per godere a pieno di questa eterogenea programmazione.

Teatro De' Servi, offerta per i lettori

Shop Today propone una simpatica idea regalo che consiste in una card prepagata da 6 ingressi al prezzo di 65 euro invece di 105 euro. La card è utilizzabile da più persone contemporaneamente, ad esempio puoi vedere 6 spettacoli da solo, 3 spettacoli in compagnia di 1 persona o 2 spettacoli in compagnia di 2 persone.

Le condizioni dell'offerta sono le seguenti: i posti vengono assegnati dal teatro; se si prenota un biglietto per più persone, i posti sono assicurati come affiancati; la card è valida per tutti gli spettacoli di tutta la stagione 2022-2023 e permette di scegliere liberamente lo spettacolo, il giorno e il numero di accompagnatori.

