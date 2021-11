Alexandra Filotei in "9 ore sotto casa" in scena al Teatro de' Servi

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 23/11/2021 al 28/11/2021 Orario non disponibile

Alexandra Filotei va in scena al Teatro de' Servi con “9H Sotto casa”, dal 23 novembre al 28 novembre. Ce l’ha fatta ed è pronta a raccontare la sua storia. Solo lei può farlo… e solo lei può mettere in scena la sua intima tragedia con quel filo d’ironia che dice le ha salvato la vita! Ha trasformato una dramma in grande forza di vivere e vorrebbe restituirla a tutto il pubblico.

Ci farà ridere di gusto, riflettere, emozionare e vivere il mondo, sotto e sopra la linea della terra, con quel modo delicato e rispettoso, che ti sgretola e ti fà rinascere nello stesso istante.

QUI PER I BIGLIETTI SCONTATI