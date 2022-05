Constellations al Teatro Belli

In seguito al successo ottenuto al Gene Frankel Theatre di New York, arriva a Roma al Teatro Belli dal 20 al 22 maggio, Constellations, pièce scritta dal drammaturgo inglese Nick Payne e interpretata da Francesca Ravera e Michael Chinworth , con la regia di Kim T. Sharp. Lo spettacolo, in lingua originale con sopratitoli in italiano, continuerà la tournèe in Italia, a Genova e Torino.



Che cosa succede quando una coppia improbabile si incontra? Marianne (una scienziata, interpretata da Francesca Ravera) e Roland (un apicoltore, interpretato da Michael Chinworth) si incontrano ad un barbecue. Nel corso dello spettacolo, Marianne e Roland vivono le numerose possibilità di come la loro vita e la loro storia d’amore potrebbero svolgersi. Alcune sono affascinanti, mentre altre hanno un esito tragico.

Viaggiando nel tempo e in più universi, Constellations esplora libero arbitrio versus destino, amore versus passione. Un ottovolante emotivo con possibilità illimitate.