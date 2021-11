Lo spettacolo "Amleto" al Teatro Argentina

Amleto torna sulla scena nel nuovo lavoro di Giorgio Barberio Corsetti, una produzione del Teatro di Roma in prima assoluta dal 17 novembre al 9 dicembre 2021 per il Teatro Argentina.

Nel ruolo del titolo Fausto Cabra, affiancato da una compagnia di giovani professionisti a dar corpo a un meccanismo teatrale tragico, emblematico, eterno, con il maestro Massimo Sigillò Massara alla musica e architetture sonore.



Corsetti situa la tragedia shakespeariana in un complesso gioco di scatole sceniche che fabbricano l’immaginaria reggia danese in cui si svolge la tragedia, e dove Amleto aspetta il pubblico all’inizio dello spettacolo. Una elaborata macchina scenica compone e scompone le ambientazioni davanti a un pubblico partecipe dei desideri, delle paure, della lotta che Amleto ingaggia con personaggi reali e immaginari, e con sé stesso, per cercare il suo posto nel mondo.

«Amleto accoglie il pubblico in teatro, il suo e nostro teatro intimo, profondo, nascosto» racconta il regista, che firma inoltre l’adattamento del testo. «È solo sulla scena, che è lo spazio della sua mente. Qui deve trovare la determinazione per continuare a vivere nel reale fatto di usurpazione e oltraggio. Come può farci entrare nei luoghi simbolici, corridoi e terrazze del palazzo di Elsinore? Come può popolarli di personaggi, creare per noi la macchina umana di desideri e pulsioni, atti mancati e violenti? Ecco che arrivano gli attori, gli amati attori, ecco che grazie a loro il teatro si mette in moto di fronte a noi. Elsinore appare nella sua terribile instancabile attività, come la fabbrica dei sogni che visitiamo ogni notte».



La Regina Gertude, Claudio, Polonio, Ofelia, gli ingannatori Rosencrantz e Guildenstern: nel sovrapporsi di questi destini già scritti alla follia di Amleto, prende forma una città pervasa da passioni e intrighi. Elsinore è la nostra città interiore, noi siamo i suoi personaggi, il teatro è il luogo in cui le nostre storie segrete possono essere raccontate.

In scena con Fausto Cabra, Dario Caccuri, Michelangelo Dalisi, Adriano Exacoustos, Francesca Florio, Diego Giangrasso, Iacopo Nestori, Francesco Sferrazza Papa, Giovanni Prosperi, Sara Putignano, Francesco Bolo Rossini, e Mimosa Campironi, Ofelia, in scena anche come musicista, alla chitarra elettrica.

