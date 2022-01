Al Teatro Arciliuto di scena Luttazzimania: con Donatella Luttazzi ed Enrico Cresci

Donatella Luttazzi ed Enrico Cresci, entrambi compositori cantanti e chitarristi, ognuno con una propria storia e formazione musicale e con propri progetti, entrambi appassionati del jazz e della canzone d'autore, hanno deciso di unire le forze per mettere su un repertorio delle loro canzoni, ma anche di canzoni di grandi autori italiani americani brasiliani, in cui prevalgono ironia, swing e a volte nostalgia dei tempi in cui la song aveva una sua precisa identità.



Dialogando col pubblico, i Due si divertono a essere l'uno la spalla musicale dell'altro. Jobin, Carlo Alberto Rossi, Lelio Luttazzi, Henri Salvador sono alcuni degli autori che i due omaggeranno, convinti che sia necessario per un musicista trasmettere la buona musica alle future generazioni.



Line-up

Donatella Luttazzi, voce e chitarra

Enrico Cresci, voce chitarra e basso elettrico



ore 20.00 buffet&drink nel Salotto Musicale Euro 10,00

ore 21,00 concerto nella Sala Teatro, Ingresso Euro 20,00, ridotto 15,00 iscritti newsletter

Greenpass all’ingresso - Posti limitati. - E’ richiesta la prenotazione.



Teatro Arciliuto - P.zza Montevecchio, 5 (Roma)