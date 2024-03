Pasqua e Pasquetta con Teatri mobili a Vignanello

Donna Claudia Ruspoli e l’Amministrazione Comunale di Vignanello presentano due giornate di spettacoli per famiglie in Piazza Cesare Battisti a Vignanello!

I Teatri Mobili sono un bus e un camion allestiti a teatri, che ospitano al loro interno spettacoli unici.

I due mezzi delimitano un’ area foyer all’aperto, uno spazio conviviale con un palco per la musica dal vivo, i teatrini emozionali e una biblioteca sulle arti dello spettacolo.



E’ necessaria la prenotazione agli spettacoli, i posti sono limitati!

I biglietti prenotati si potranno ritirare presso la biglietteria del Castello Ruspoli situato in Piazza della Repubblica.



Orari

11.15 “Manoviva” nel Teatrobus ( 3+ )



12.30 “Antipodi” nel Camionteatro ( 7+ )



15:00 “Manoviva” nel Teatrobus ( 3+ )



16.15 “Antipodi” nel Camionteatro ( 7+ )

17.30 “Manoviva” nel Teatrobus ( 3+ )



18.45 “Antipodi” nel Camionteatro ( 7+ )



L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo



Per info e prenotazioni:

www.castelloruspoli.com/teatrimobili