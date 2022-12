Teatri di Vetro, la XVI edizione

Al via la XVI edizione di Teatri di Vetro, il festival proposto dall’associazione culturale Il Triangolo Scaleno e con la direzione artistica di Roberta Nicolai che indaga i processi di creazione delle arti sceniche contemporanee. Titolo scelto quest’anno è Oscillazioni.

Dall’11 al 18 dicembre al Teatro India e al Teatro del Lido di Ostia un ricco programma di performance, elaborati scenici, opere, dispositivi, co-creazioni di 20 compagnie di artisti.

Tra gli eventi in programma: al Teatro del Lido l’11 dicembre appuntamento con quattro performance, Never young. Game over, con Francesca Macrì, Andrea Trapani e i partecipanti al progetto performativo realizzato con una selezione di adolescenti e preadolescenti delle scuole di Roma (ore 17); Passo Uno con Michael lncarbone ed Erica Bravini (ore 19), Diario elementare a cura di Marta Bichisao e Vincenzo Schino con Pietro Gaglianò, C.L. Grugher, Sabrina Rigoni e i partecipanti al laboratorio Madrelingua (ore 18). Al Teatro India, il 12 dicembre vanno in scena: Miss Lala al Circo Fernando / in a room con Chiara Frigo e Marigia Maggipinto (repliche alle ore 18, ore 19 e ore 20); Never Young_Appunti scritto da Francesca Macrì, che ne cura anche la regia, e Andrea Trapani, anche in scena (ore 21); Matrice – Da Ana Mendieta di e con Alessandra Cristiani (ore 22). Il 13 dicembre, sempre al Teatro India, appuntamento con Nel labirinto delle traduzioni, un dialogo tra Mara Cerri, Chiara Lagani e Nadia Terranova a partire dal fumetto L’Amica geniale (Coconino Press, 2022), introduce Giovanni Ferrara, direttore editoriale di Coconino (ore 17); a seguire, L’amica geniale a fumetti, spettacolo tratto dalla graphic novel di Mara Cerri e Chiara Lagani, quest’ultima anche in scena con Luigi De Angelis (ore 20); la serata prosegue con Diario performativo con Alberto Canu, Samantha Marenzi, Ivan Macera, Maddalena Gana e Alessandra Cristiani (ore 21) e The Red Thing, spettacolo di danza di e con Giuseppe Vincent Giampino e Riccardo Guratti (ore 22).

I biglietti possono essere acquistati il giorno stesso dello spettacolo. Info e prenotazioni: promozione@triangoloscalenoteatro.it.