Teatri di Pietra all'Arco di Malborghetto

Dopo il successo ottenuto a Roma nel Parco dell’Appia Antica con la rassegna ancora in corso “Attraversamenti. La via Appia tra pietra e visione”, Teatri di Pietra va in scena in due siti romani molto cari alla Rete diretta da Aurelio Gatti che porta teatro, musica e danza nelle aree archeologiche italiane.

Dal 25 al 28 giugno la rassegna darà presso Villa di Livia a Prima Porta (qui il programma) per poi spostarsi all’Arco di Malborghetto. Qui, mercoledì 10 luglio alle 21, andrà in scena Angeli senza tempo (drammaturgia Brancaccio, regia e coreografia di Aurelio Gatti con Lucia Cinquegrana, Rosa Merlino, Paola Saribas e Mario Brancaccio). Lo spettacolo è un viaggio canoro tra il Seicento e Settecento a Napoli, centro di attrazione per artisti e musicisti, un racconto del fenomeno degli “evirati cantori” e della castratio euphonica, aspetto singolare della scuola operistica napoletana barocca, in cui sacro e profano sconfinano nell’immaginario e nella seduzione.

Nello stesso sito di Malborghetto, dominato dall’arco quadrifronte eretto da Costantino e immerso nel verde della via Flaminia, la danza indiana sarà protagonista giovedì 11 luglio di L?sya. Il ritmo della preghiera femminile; martedì 16 luglio De rerum natura da Lucrezio mentre mercoledì 17 luglio sarà la volta di Pluto o il dono della fine del mondo di Anton Giulio Calenda, tratto dal Pluto di Aristofane.

Nel Lazio si conferma infine la lunga rassegna nell’anfiteatro di Sutri con sedici spettacoli dal 5 luglio al 3 agosto; si inizia con De rerum natura da Lucrezio (regia e coreografia Aurelio Gatti, musica Marco Schiavoni, con Lucia Cinquegrana, Paola Saribas, Elisa Carta Carosi e Camillo Ciorciaro).