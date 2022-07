Teatri d'Arrembaggio: weekend di piraterie, incanti e castelli di sabbia

Dal 22 al 24 luglio Teatri d’Arrembaggio prosegue con la stand up comedy di Laura Formenti, il teatro ragazzi della Compagnia degli Accettella e Lemon Therapy di Enrico Lombardi e Alice Melloni.

Il 22 luglio alle 21, Enrico Lombardi e Alice Melloni saliranno sul palco del Teatro del Lido di Ostia con lo spettacolo Lemon Therapy. Lemon Therapy è un lavoro che nasce da un’indagine durata sette mesi e fatta di interviste, incontri e laboratori con ragazzi dagli 11 ai 20 anni, i loro genitori e gli insegnanti. Uno spettacolo che parte dunque dai ragazzi, dalle scuole, luogo in cui si sente sempre più l’esigenza di affrontare un argomento spinoso come quello della sessualità e affettività in età adolescenziale. Utilizzando lo strumento teatro e mettendo al centro di questi incontri e laboratori il corpo, Enrico Lombardi e Alice Melloni sono riusciti ad entrare in contatto con i ragazzi, ad esplorare la loro sfera emotiva, aiutandoli ad esprimersi.

Dal teatro alla stand up comedy al femminile, il 23 luglio il palco è nelle mani di Laura Formenti con Hangover. Attrice, comica, trampoliera, performer, Laura Formenti ha partecipato a numerosi programmi tv, tra i quali Colorado, Stand up comedy, Natural Born Comedian, Pomeriggio 5, Comedy Central. L’inizio dello spettacolo Hangover è previsto per le 21.

Chiude il weekend il 24 luglio alle ore 19 lo spettacolo di teatro per ragazzi Gallinella. La Gallinella Rossa è una famosa fiaba popolare di origine inglese. Una gallina un giorno trova un chicco di grano e decide di trasformarlo in pane. Più volte chiede aiuto ai suoi fidati amici della fattoria: un cane, un gatto e un’oca. Tre simpatici scansafatiche che di fronte al duro lavoro scappano via a gambe levate. Ma la gallinella non si scoraggia: tutta sola semina il chicco, miete il grano, lo macina al mulino, raccoglie i pesanti sacchi di farina, impasta e finalmente inforna il pane. Quando il pane esce dal forno e gli amici si affacciano alla sua casa attirati dall’inconfondibile profumo, come reagirà? la gallinella? Li inviterà? a pranzo o no? Voi che fareste? Saranno i bambini a scegliere il finale. Lo spettacolo è eseguito da due attrici e un musicista dal vivo. Le attrici danno voce e animano i personaggi rappresentati da figure bidimensionali e tridimensionali che si muovono in uno spazio che si costruisce grazie al movimento di cubi colorati che di volta in volta suggeriscono l’ambientazione.