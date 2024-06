"Teatri d'Arrembaggio: Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia" al Teatro del Lido di Ostia

È in arrivo l’ottava edizione di Teatri d’Arrembaggio, il festival multidisciplinare al Teatro del Lido di Ostia. Per l’estate 2024 la rassegna di Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia torna con un ricco programma di teatro, improvvisazione, magia, musica, stand up comedy, teatro ragazzi, laboratori per tutte le età, per 20 eventi completamente gratuiti.

Dal 5 luglio al 4 agosto 2024, si alterneranno 10 Piraterie (teatro, improvvisazione, scena off, magia e stand up comedy), 5 InCanti (teatro ragazzi) e 5 Castelli di Sabbia (laboratori per bambini/e e ragazzi/e). La grande novità di quest’anno è l’apertura al mondo dell’improvvisazione teatrale, comica e musicale.

La manifestazione partirà venerdì 5 luglio alle 21, con la prima pirateria: “Grazie a The Fork posso invitarti a cena”, spettacolo teatrale completamente improvvisato con Tiziano Storti, Chiara Becchimanzi e la musica dal vivo di Alessio Granato, che esplora in chiave comica le dinamiche e le assurdità delle relazioni di coppia, plasmandosi direttamente sugli spunti forniti dal pubblico.

Le Piraterie vedranno in scena poi Pippo Ricciardi, finalista di Lol Talent, che torna a grande richiesta, stavolta con il suo one man show, ("Pippo Forever", 6 luglio ore 21); la Compagnia Verba Volant, con Susanna Cantelmo (anche lei reduce da Lol Talent), con uno spettacolo di improvvisazione teatrale e musicale in cui il pubblico decide il destino dell’ignaro ospite delle sorelle Landru, misteriose discendenti di Barbablù (“Le Sorelle Landru”, venerdì 12 luglio ore 21); Daniele Gattano, con il suo nuovo, esilarante monologo di stand up comedy, sold out in tutta Italia (“Ananassy baby”, sabato 13 luglio ore 21); il mago Raffaello Corti #faccestamagia, star dei social e semifinalista di Lol Talent (“Uno spettacolo che mi vedrei”, venerdì 19 luglio ore 21); Sandro Cappai, stand up comedian in ascesa, con il suo nuovo repertorio (“Sandro Cappai Live”, sabato 20 luglio ore 21); Federica Seddaiu, attrice e autrice dello spettacolo teatrale “Canto 33” (venerdì 26 luglio ore 21); Giulia Nervi, che dopo il successo della serata burlesque del 2023 torna con il suo nuovo spettacolo di stand up (“Hashimoto ha fatto anche cose buone”, sabato 27 luglio ore 21); Daniele Parisi, attesissimo dal pubblico di Ostia con il suo best of (“Abbasso Daniele Parisi 2024”, venerdì 2 agosto ore 21”). Chiuderà le piraterie Chiara Becchimanzi, che sceglie di debuttare al Teatro del Lido con l’ultimo capitolo della trilogia delle terapie ("Terapia intensiva – Beata Ignoranza", 3 agosto ore 21).

Gli InCanti regaleranno performance del Teatro Ragazzi italiano: il Teatro Verde con “1,2,3 – cantate con me!” (domenica 7 luglio ore 19, dai 2 ai 7 anni), gli Eccentrici Dadarò con “Un anatroccolo in cucina” (domenica 14 luglio ore 19, dai 3 anni in su), Accademia Perduta e Romagna Teatri, con “La gallinella rossa” (domenica 21 luglio ore 19, dai 3 agli 8 anni), Florian Metateatro e Divisoperzero, con “Le mani di Efesto” (domenica 28 luglio ore 19, per tutte le età), la Compagnia Giglio/Prosperi, con “Il Racconto della Principessa Guerriera” (domenica 4 agosto ore 19, per tutte le età).

I Castelli di Sabbia proporranno laboratori per tutti i gusti e per tutte le età: teatro e narrazione (Teatramare – Il ritorno di Ciambello, domenica 7 luglio ore 17, dai 3 ai 10 anni); flamenco per bambini a cura di Giorgia Celli (domenica 14 luglio ore 17, dai 6 ai 10 anni); moda e cucito a cura di Barbara Basciani (domenica 21 luglio ore 17, dagli 8 ai 14 anni); costruzione e animazione di maschere a cura di Francesco Picciotti e Francesca Villa (“Facce mitiche”, domenica 28 luglio ore 17, dai 6 ai 10 anni), costruzione di burattini da dita con materiali da riciclo a cura di Corinna Bologna (domenica 4 agosto ore 17, dai 5 ai 10 anni).

Teatri d'Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia è un progetto ideato da Valdrada, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, vincitore dell'Avviso Pubblico biennale "Estate Romana 2023-2024" curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.