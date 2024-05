TATTile - Tattoo Art Exhibition

Il prossimo 30 maggio il Lanificio di Via di Pietralata 159 a Roma ospiterà “TATTile” la Tattoo Art Exhibition di VIS Tattoo Academy, in collaborazione con Bepanthenol® Tattoo, evento inserito nel format di arte itinerante internazionale Reverse Art, nato nel 2022, e giunto così alla sua quarta edizione tra Roma e Napoli.

TATTile vuole decontestualizzare il tatuaggio dalla sua consueta definizione, dal luogo comune, dalla sua connotazione di simbolo di ribellione o di appartenenza sociale e culturale, per inserirlo a tutti gli effetti nel mondo dell’arte contemporanea.

Il Lanificio per l’occasione diventerà uno spazio artistico a 360°, dove per l’intera giornata, dalla mattina fino alla sera, abili tatuatori ci presenteranno le loro opere per dare vita ad una vera e propria notte bianca dell’arte.

L’arte del tatuaggio verrà presentata come non l’avete mai vista, in una sperimentazione di stili diversi che contamineranno i più disparati materiali. Si tratterà di un’esperienza tattile, che vi farà toccare con mano l’arte del tatuaggio su carta, su tela, su ceramica e su qualsiasi altra superficie possa essere stata utilizzata, strizzando l’occhio al riciclo e alle tecnologie più avanzate e all’avanguardia, come il videomapping, in un percorso espositivo che vedrà protagoniste le percezioni.

TATTile sarà un viaggio artistico e sensoriale oltre il tratto, che è tipico del tatuaggio, dove ad essere sollecitato sarà uno dei nostri sensi: il tatto, poiché tutte le opere esposte, potranno essere “toccate con mano” per percepirne le singole peculiarità.

TATTile fa parte degli eventi creati e promossi da Reverse Art, un nuovo format di arte itinerante, un vero e proprio propagatore d’arte e cultura che si propone di navigare nell’immenso oceano dell’arte contemporanea internazionale, approdando ogni volta in una location diversa e sperimentando l’evoluzione di ogni forma d’arte, attraverso prospettive uniche.

Tra Roma e Napoli le precedenti tre edizioni di Reverse Art hanno visto protagonisti Palazzo Brancaccio (Resurraction del 2022) e la Coffee House di Palazzo Colonna (Megamorfosi nel 2023) a Roma e il Museo di Antropologia dell’Università Federico II di Napoli (Malacarne nel 2023). Si tratta di un contenitore di arti visive che interpreta un tema ogni anno attraverso la metamorfosi dei suoi stadi evolutivi, fino alle fasi di azione e cambiamento. Artisti di risonanza internazionale, espongono le proprie opere all’interno degli spazi dedicati.

I 30 protagonisti di TATTile sono: Mirko Di Felice, Chiara Sirolli, Rondinello RTM, Roberto Dramis, Federica Marshmallows, Dimitri Vaporidis, Walter Galindo, Federica Ferrera, Silvia Akuma, Valerio Scissor, WELT, Nicolò Salvetti, The Cherrybe, Fabrizio Pileggi (Mr Belly), Greta Tombaccini, Martina Latini, Daniele Albanesi, Riccardo Santa Cruz, Giacomo Spigarelli (Mr Jack), Debora Camilli, Leonardo Filippini (Drumfilip), Riccardo Viscomi (Beson), Evelin La Rocca, Luca Twin, Egbz (Egberto), Lucah Stocchi, Claudio Prato (Vena Cardiaca), Sara Sempreverde, Claudia Marcelli (Letters to Elise), Lorenzo Di Credico.

La lineup dell’evento inizierà alle ore 11:00 del 30 maggio, con workshop ed attività didattiche riservate agli studenti degli istituti artistici e dei licei di Roma.

La giornata proseguirà poi dalle 18.00 alle 19.00 con una preview stampa per poi aprire le porte al pubblico e agli invitati dalle ore 19.30.

Partner e main sponsor dell’evento è Bepanthenol® Tattoo, celebre brand del gruppo Bayer, che dispone di un’intera gamma di prodotti per l’aftercare della pelle tatuata, dedicata alla detersione, all’idratazione e alla protezione solare.

Bepanthenol® Tattoo, partecipa con “The Tattoo Wall”, un’opera imponente di 3,5 metri X 2 metri, creata nel 2023. Le protagoniste del disegno sono tre muse che rappresentano i tre step fondamentali dell’aftercare del tattoo: idratazione, detersione e protezione. Le muse sono state ideate da tre tattoo-artist: Stefano aka “Vinnie” La Rosa (l’idratazione), Samuela Maggi (la detersione) e Valentina Franzetti in arte Vale Lovette (la protezione).

“Siamo entusiasti di annunciare la nostra partecipazione a TATTile, un evento rivoluzionario che reinterpreta l'arte del tatuaggio, elevandola a una straordinaria esperienza artistica e sensoriale. Bepanthenol® Tattoo è onorato di essere non solo partner ma anche il principale sponsor dell'evento. Sarà per noi un privilegio contribuire a mettere in luce 'The Tattoo Wall', una creazione senza precedenti: la più imponente opera d’arte tatuata mai concepita su pelle sintetica” - afferma Carlo Mazzarese, Senior Brand Lead Bepanthenol ITAGRIS.



Vis Tattoo Academy: VIS è un ramo del progetto più ampio PLAS Group, che ha creato una holding di Accademie specializzate nella formazione integrata tra le arti creative e le nuove tecnologie dal 2004. Il progetto VIS Tattoo & Piercing è un’esperienza formativa all’avanguardia in tutto il paese. Oltre alla qualifica regionale necessaria per diventare tatuatore o piercer, il progetto mira a fornire una formazione completa e approfondita per formare professionisti tattoo artist e body artist. Inoltre, il corso include l’insegnamento di tutte le tecniche e gli stili di tatuaggio e piercing, nonché l’apprendimento delle basi del disegno, della cultura e della storia in tutte le sue espressioni.

Bepanthenol Tattoo: Bepanthenol® si occupa della salute della pelle da oltre 60 anni e fa parte del gruppo Bayer, azienda globale con competenze chiave nelle Life Science con focus nei settori della Salute e Agricoltura. Prendersi cura della pelle tatuata è un processo che inizia dal momento in cui il tatuaggio viene completato. Quindi, per mantenere l’aspetto del tattoo nel tempo, il suo colore e la sua brillantezza, è molto importante mantenere la pelle tatuata detersa, idratata e protetta, durante le settimane successive all’esecuzione del tatuaggio e nel lungo periodo.

La linea Bepanthenol® Tattoo si prende cura della pelle tatuata con tre prodotti specificatamente formulati, contenenti Pantenolo e dermatologicamente testati su pelle tatuata, offrendo così una protezione pura e delicata e preservando la bellezza del tatuaggio.

Lanificio: Lanificio è la sintesi perfetta tra un centro di produzione e un laboratorio in continuo fermento creativo. Un piccolo mondo di 3.500 mq tra il fiume Aniene e via di Pietralata a Roma, nell’ex Lanificio Luciani, in spazi e panorami che non riescono a nascondere la propria vocazione europea.

Dal 2007 è un contenitore di idee e stimoli culturali che grazie a sperimentazione, gusto per la ricercatezza e convergenza di professionalità eterogenee ha aperto un nuovo binario all’arte, alla musica, all’intrattenimento, alla ristorazione.



TATTile Tattoo Art Exhibition

Giovedi 30 maggio 2024

Lanificio Via di Pietralata 159/a

Ore 11-13 Opening per istituti artistici e scuole

Ore 18-19 Preview stampa

Ore 19.30-21.00 Apertura al pubblico

Ore 21.00 Djset e Notte Bianca Espositiva



Contatti Reverse Art:

info@reverseart.it



Fabiola Zielli – 3338730193