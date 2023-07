Tash Sultana a Roma Summer Fest 2023

Tash Sultana, l'artista dei record con oltre mezzo milione di biglietti venduti nel 2019, arriva il 26 luglio al Roma Summer Fest 2023.

Tash Sultana è polistrumentista, songwriter e producer. Inizia a suonare la chitarra a soli tre anni e la sua curiosità la porterà poi a sperimentare i più disparati strumenti musicali: dal pianoforte alla drum machine, dal synth al flauto, creando così un suo stile completamente personale. Tash, sfruttando le 5 ottave di estensione vocale e facendole coincidere ed intrecciare a suoni di chitarra quasi percussivi, riesce a creare armonizzazioni totalmente originali.

Con il suo team, impiegando più di due anni, hanno messo a punto una loop station, progettata e costruita per soddisfare appieno lo stile di performance live intricato ed unico nel suo genere. Con lo speciale Album MTV Unplugged, registrato nella suggestiva Chapel off Chapel, nel 2022 condiviso in 160 paesi diversi, è la performance di maggior successo per un artista australiano. Il disco è uno sguardo intimo dell’evoluzione dell’artista nel suo elemento naturale, il palco.