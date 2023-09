"Tartufo e Cioccolato", la festa a Subiaco

Tartufo e Cioccolato saranno i protagonisti assoluti di un doppio weekend a Subiaco, in provincia di Roma.

Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, sabato 7 e domenica 8 ottobre, la maestosa Rocca Abbaziale di Subiaco spalanca le sue porte a tutti gli amanti della buona cucina, del buon gusto e dell’arte.

Subiaco si trasforma in un affascinante mix di colori mentre l'estate cede il passo all'autunno. Questa è l'occasione perfetta per scoprire la bellezza del borgo e immergersi nella festa di "Tartufo & Cioccolato".

Il tartufo conosciuto come il "diamante nero della cucina", è un fungo raro e prelibato che può trasformare un piatto semplice in un'esperienza gastronomica straordinaria. Dalla crema di parmigiano con zafferano alla tentazione della burrata al tartufo, ogni boccone è un capolavoro. Chef rinomati da tutto il mondo hanno dedicato la loro arte alla creazione di piatti eccezionali come la lasagnetta al taleggio e gli irresistibili arancini al tartufo.

Lo chef stellato e direttore scientifico del Gambero Rosso Iglas Corelli, guiderà questa sinfonia di sapori, con il tartufo bianco a guadagnarsi la "posizione d'onore" nelle sale affrescate della Rocca che creeranno l'atmosfera ideale per gustare questa prelibatezza in tutta comodità. Il cioccolato, inoltre, entrerà in scena, portando con sé un'arte e un'esperienza sensoriale uniche. Dagli Aztechi ai Maya, il cioccolato è sempre stato un dono divino, oggi, potrai sperimentare la sua magia in piatti come la tartare di manzo. Il tartufo e il cioccolato non solo “semplici” ingredienti, sono il simbolo di piacere. Ancor di più quando si accompagnano alla stessa cena.

Previsti anche menu dedicati a bambini, a celiaci e intolleranti al lattosio.